Индекс Мосбиржи на открытии торгов обвалился ниже 2700 пунктов, курс доллара на межбанке поднялся до 86,5 рубля

Мировые рынки и криптовалюты падают на фоне вступления в силу американских по��лин. После открытия торгов 7 апреля 2025 года индекс Мосбиржи упал с 2781 до 2663 пунктов, следует из данных площадки. На 10:49 мск показатель составляет 2709 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,6%, до отметки в 1012 пунктов.Сильнее всего дешевеют бумаги VK (-9,26%), «Селигдара» (-9,09%), «Эн+» (-7,47%), «Мечела» (-6,74%), «Совкомфлота» (-6,62), «Ростелекома» (-6,43%), «Аэрофлота» (-5,55%).Курс доллара на межбанковском рынке с начала торгов вырос на 2,37%, до 86,5 рубля. Евро прибавил 2,47% и достиг 95,2 рубля. Китайский юань подорожал на 1,85%, до 11,82 рубля.На фоне вступления в силу американских импортных пошлин и ожидания рецессии мировой экономики падают также рынки Азии и Европы. Курс биткоина опустился на 9,86%, до $75 тысяч, Ethereum падает на 18,61% — до $1539, XRP — на 20,27%, Solana — на 17,55%, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.#новости #рынки #мосбиржа #курсдоллара