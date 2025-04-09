Китай ввёл дополнительные пошлины в 50% на ввоз товаров из США — суммарно они составят 84%

Изменения вступят в силу с 10 апреля 2025 года.КНР объявила об ответных мерах всего через несколько часов после того, как заработали пошлины в 104% на ввоз товаров из Китая в США.США ежегодно экспортируют в Китай товары примерно на $145 млрд, пишет Axios. Основную часть составляют семена рапса и зерно, так что китайские тарифы сильно ударят по фермерам.«Ошибка на ошибке» — так китайская сторона описала тарифную политику президента США Дональда Трампа. Она также грозила обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию.Фабрика в Гуанчжоу, Китай. Источник фото: NYTВ феврале 2025 года Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. Уже в марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.#новости