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Полина Лааксо
Деньги

Китай ввёл дополнительные пошлины в 50% на ввоз товаров из США — суммарно они составят 84%

Изменения вступят в силу с 10 апреля 2025 года.

  • КНР объявила об ответных мерах всего через несколько часов после того, как заработали пошлины в 104% на ввоз товаров из Китая в США.
  • США ежегодно экспортируют в Китай товары примерно на $145 млрд, пишет Axios. Основную часть составляют семена рапса и зерно, так что китайские тарифы сильно ударят по фермерам.
  • «Ошибка на ошибке» — так китайская сторона описала тарифную политику президента США Дональда Трампа. Она также грозила обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию.
Фабрика в Гуанчжоу, Китай. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Flive%2F2025%2F04%2F08%2Fbusiness%2Ftrump-tariffs-china-stock-market&postId=1914573" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NYT</a>
Фабрика в Гуанчжоу, Китай. Источник фото: NYT
  • В феврале 2025 года Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. Уже в марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.
  • 4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.

#новости

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