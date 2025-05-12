США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней

США снизит их до 30%, Китай — до 10%. Стороны договорились взаимно снизить пошлины до 10%, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Соглашение начнёт действовать с 14 мая 2025 года и продлится 90 дней. При этом сохранится пошлина в 20%, связанная с поставками фентанила из Китая, отмечает CNBC. Таким образом, США уменьшат тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай на американские — со 125% до 10%. После снижения пошлин страны создадут «механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», говорится в заявлении. Переговоры могут проводиться поочерёдно в США и Китае или любом другом государстве, которое выберут стороны. На фоне новостей индекс S&P 500 рос на 2,82%, контракты на Dow Jones — на 2,22%, Nasdaq 100 — на 3,65%.Источник: Ricardo / UnsplashВ апреле 2025-го Трамп также объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении них будет действовать базовая ставка 10%.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #сша #китай