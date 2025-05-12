США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней

Стороны договорились взаимно снизить пошлины до 10%, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Соглашение начнёт действовать с 14 мая 2025 года и продлится 90 дней.

При этом сохранится пошлина в 20%, связанная с поставками фентанила из Китая, отмечает CNBC. Таким образом, США уменьшат тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай на американские — со 125% до 10%.

После снижения пошлин страны создадут «механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», говорится в заявлении. Переговоры могут проводиться поочерёдно в США и Китае или любом другом государстве, которое выберут стороны.