Артур Томилко
Крипто

Криптобиржи Bybit, OKX и Bitget пропали из списка заблокированных сайтов в Беларуси

Доступ к ним ограничили 10 декабря 2025 года. Власти страны объяснили меру «ненадлежащей рекламой».

  • Адреса Bybit, OKX, Bitget пропали из «стоп-листа» Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ». Внимание на это обратило Frank Media.
  • Однако пользователи соцсетей отмечают, что пока по-прежнему не могут зайти на биржи с белорусских IP-адресов.
  • Криптобиржи внесли в список заблокированных в Беларуси ресурсов 10 декабря 2025 года. В Bybit, OKX и Bitget ситуацию не комментировали.
  • На следующий день в Министерстве информации республики подтвердили ограничения. Там заявили, что решение связано с размещением на площадках «ненадлежащей рекламы».
  • В ведомстве также добавили, что отмена ограничений возможна после «устранения нарушений». Более подробную информацию обещали предоставить владельцам сайтов.

#новости #беларусь

