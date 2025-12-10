Популярное
Артур Томилко
Крипто

В Беларуси заблокировали криптобиржи ByBit, Bitget и OKX

Причины блокировки пока не объяснили.

Источник: Onliner 
  • Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» 10 декабря 2025 года включило криптобиржи в «стоп-лист», пишет Onliner.
  • Пользователи также сообщают, что не могут зайти на сайты ByBit, Bitget и OKX с белорусских IP-адресов. При этом использование иностранных IP-адресов может нарушать правила самих бирж и привести к блокировке аккаунта, отмечает издание.
  • Власти Беларуси блокировки пока не комментировали.

#новости #беларусь

