В Беларуси заблокировали криптобиржи ByBit, Bitget и OKX

Причины блокировки пока не объяснили.Источник: Onliner Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» 10 декабря 2025 года включило криптобиржи в «стоп-лист», пишет Onliner.Пользователи также сообщают, что не могут зайти на сайты ByBit, Bitget и OKX с белорусских IP-адресов. При этом использование иностранных IP-адресов может нарушать правила самих бирж и привести к блокировке аккаунта, отмечает издание.Власти Беларуси блокировки пока не комментировали. #новости #беларусь