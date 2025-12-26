Популярное
Полина Лааксо
Крипто

У криптошелька Trust Wallet взломали расширение для Google Chrome — объём украденных средств оценили в $7 млн

Это предварительные подсчёты.

Источник фото: X
Источник фото: X
  • Одним из первых на подозрительные криптотранзакции указал «крипторасследователь» ZachXBT. Он же подметил, что сообщения об оттоке средств стали появляться после релиза обновления для браузерного расширения.
  • В Trust Wallet позже подтвердили взлом. Он затронул конкретную версию расширения — 2.68. Пользователей призвали обновиться до 2.69 и до установки обновления не запускать расширение.
  • Деньги тех, кто использует другие версии расширения или заходит в кошелёк только со смартфона, в сохранности.
  • Владелец Trust Wallet и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рассказал, что потери по подсчётам на утро 26 декабря 2025 года составили $7 млн. Сервис их компенсирует.
  • Как хакеры смогли загрузить свою версию расширения — пока неизвестно. По словам Чжао, компания расследует инцидент.

