У криптошелька Trust Wallet взломали расширение для Google Chrome — объём украденных средств оценили в $7 млн

Это предварительные подсчёты.Источник фото: XОдним из первых на подозрительные криптотранзакции указал «крипторасследователь» ZachXBT. Он же подметил, что сообщения об оттоке средств стали появляться после релиза обновления для браузерного расширения.В Trust Wallet позже подтвердили взлом. Он затронул конкретную версию расширения — 2.68. Пользователей призвали обновиться до 2.69 и до установки обновления не запускать расширение.Деньги тех, кто использует другие версии расширения или заходит в кошелёк только со смартфона, в сохранности.Владелец Trust Wallet и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рассказал, что потери по подсчётам на утро 26 декабря 2025 года составили $7 млн. Сервис их компенсирует.Как хакеры смогли загрузить свою версию расширения — пока неизвестно. По словам Чжао, компания расследует инцидент.#новости