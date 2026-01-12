Популярное
Артур Томилко
Крипто

В Дубае вступил в силу запрет на использование анонимных криптовалют — Monero, Zcash и других

Меры направлены на борьбу с мошенничеством и финансовыми махинациями.

  • Новый свод правил для цифровых активов и связанных с ними видов деятельности, утверждённый финансовым регулятором Дубая, вступил в силу 12 января 2026 года, пишет CoinDesk.
  • Документ, в частности, вводит запрет на выпуск и оборот «повышающих анонимность» криптовалют — транзакции с которыми нельзя отследить через публичные блокчейны. К ним относятся, например, Monero, Dash и Zcash.

  • Решение связано со злоупотреблениями такими активами: анонимные токены часто используются для скрытого перемещения похищенных денег.

  • Регулятор также пересмотрел определение стейблкоинов. К ним теперь относят только активы, привязанные к традиционным валютам и обеспеченные высоколиквидными резервами. Алгоритмические токены вроде USDe от Ethena считаться стейблкоинами в Дубае не будут.

