В Дубае вступил в силу запрет на использование анонимных криптовалют — Monero, Zcash и других

Меры направлены на борьбу с мошенничеством и финансовыми махинациями. Новый свод правил для цифровых активов и связанных с ними видов деятельности, утверждённый финансовым регулятором Дубая, вступил в силу 12 января 2026 года, пишет CoinDesk.Документ, в частности, вводит запрет на выпуск и оборот «повышающих анонимность» криптовалют — транзакции с которыми нельзя отследить через публичные блокчейны. К ним относятся, например, Monero, Dash и Zcash.Решение связано со злоупотреблениями такими активами: анонимные токены часто используются для скрытого перемещения похищенных денег.Регулятор также пересмотрел определение стейблкоинов. К ним теперь относят только активы, привязанные к традиционным валютам и обеспеченные высоколиквидными резервами. Алгоритмические токены вроде USDe от Ethena считаться стейблкоинами в Дубае не будут. #новости #дубай