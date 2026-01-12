В Дубае вступил в силу запрет на использование анонимных криптовалют — Monero, Zcash и других

Регулятор также пересмотрел определение стейблкоинов. К ним теперь относят только активы, привязанные к традиционным валютам и обеспеченные высоколиквидными резервами. Алгоритмические токены вроде USDe от Ethena считаться стейблкоинами в Дубае не будут.