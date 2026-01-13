Бывший «биткоин-мэр» Нью-Йорка запустил криптовалюту — её рыночная капитализация выросла до $580 млн, а затем резко упала из-за проблем с ликвидностью

По словам аналитиков, с кошелька разработчика токена вывели $2,5 млн, а после падения курса вернули лишь $1,5 млн. Источник: DEXToolsЭрик Адамс представил NYC Token 12 января 2026 года, пишет CoinDesk. По его словам, цель проекта — финансировать борьбу с антисемитизмом и «антиамериканизмом» через неназванную некоммерческую организацию.За несколько часов капитализация токена выросла до $580 млн, а затем тут же обвалилась ниже $100 млн.Согласно аналитике Bubblemaps и других исследователей, кошелёк, связанный с NYC Token, после взлёта курса вывел $2,5 млн в USDC. А после падения курса на 60% — вернул на адрес около $1,5 млн. Ещё $900 тысяч не возвратил. В криптоотрасли инцидент назвали «рагпулом» — это распространённый вид мошенничества, связанный с внезапным выводом ликвидности. После обвинений NYC Token назвала вывод средств «перебалансировкой из-за высокого спроса на старте». Как отмечает издание, Адамс известен как сторонник криптовалют. Когда он был мэром Нью-Йорка, он получал зарплату в биткоине и обещал превратить город в «мировую столицу криптоиндустрии».При его поддержке в 2021 году компания CityCoins запустила токен NYCCoin, но в 2023-м крупнейшие биржи провели его делистинг из-за низкой ликвидности.#новости