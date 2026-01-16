В Беларуси разрешили деятельность криптобанков

Новый режим позволит создавать продукты, сочетающие банковские услуги и операции с криптоактивами. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Теперь в стране можно открывать криптобанки.Таковым считается акционерное общество, которое кроме стандартных финансовых операций — в том числе банковских и платёжных — использует криптовалюту.Для работы в этом статусе компания должна быть резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и включена в спецреестр Национального банка Беларуси. Новый режим должен позволить создавать финансовые продукты, сочетающие классические банковские услуги и операции с токенами, говорится в указе. Документ направлен на «укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых ИТ-технологий». В списке резидентов ПВТ числится несколько криптоброкеров, которые поддерживают сделки с криптовалютами с помощью российского рубля и карт «Мир».#новости