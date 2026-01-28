Tether запустила долларовый стейблкоин USAT для рынка США — он соответствует местным требованиям к эмитенту и резервам

Аналитики считают, что USAT может стать первым серьезным соперником USDC от Circle на американском рынке, если ему удастся завоевать доверие институциональных инвесторов. Стейблкоин запустили в партнёрстве с Anchorage Digital Bank, который выступит эмитентом, и компанией Cantor Fitzgerald, которая будет хранить и управлять резервами USAT. Монета уже торгуется на биржах Bybit, Crypto.com и OKX.В 2018 году Tether, эмитент одного из крупнейших стейблкоинов USDT, прекратила напрямую работать с американскими клиентами. Покупка USDT осталась доступна для них только через криптобиржи — это ограничило возможность инвестиций в монету со стороны банков и других компаний, попадающих под регулирование США.В 2021 году Tether согласилась выплатить штраф в $41 млн для урегулирования обвинений в искажении информации о своих резервах со стороны американского регулятора. В 2025 году в США приняли закон о регулировании стейблкоинов, который среди прочего обязывает эмитентов держать 100% резервов в ликвидных активах и проходить аудит. Резервы USDT, помимо облигаций, включают биткоин, кредитные свопы и драгоценные металлы — эти активы не разрешены новым законом, отмечает Bloomberg.После этого Tether сообщила о планах выпустить долларовый стейблкоин USAT для американского рынка, который будет соответствовать местному регулированию и обеспечен разрешёнными активами.Основным стейблкоином для американских банков и компаний долгое время выступал USDC от Circle, пишет Coindesk. Опрошенные изданием аналитики считают, что USAT может составить ему конкуренцию, если завоюет доверие институциональных инвесторов.Артур ТомилкоКрипто21.10.2025Число пользователей стейблкоина USDT достигло 500 млн А общий объём эмиссии составил почти $182 млрд. #новости #tether #usdt #usat