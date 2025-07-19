Президент США подписал закон о регулировании стейблкоинов — он обязывает эмитентов держать 100% резервов в ликвидных активах и проходить аудит

Это первый подобный федеральный закон для страны в целом и первый масштабный закон для местного крипторынка в частности.«The Genius Act задаёт простую и понятную нормативно-правовую базу, которая позволит нам реализовать огромный потенциал стейблкоинов», — заключил при подписании Дональд Трамп и отметил: это «гигантский шаг на пути к закреплению США в роли лидера на рынке международных финансов и криптотехнологий».Закон обязывает эмитентов полностью обеспечивать токены резервами в долларах, краткосрочных казначейских облигациях или других «одобренных» активах и публиковать данные об этих резервах: ежемесячно по умолчанию и в том числе ежегодно, если эмитент «крупный», объясняет Chainalysis.Выпускать в США «платёжные стейблкоины» смогут только те, кто получит на это разрешение. Если капитализация монеты ниже $10 млрд, можно получить лицензию на уровне одного из штатов, но в соответствии с федеральными стандартами. Если выше $10 млрд— потребуется федеральная лицензия.Эмитентов будут считать финансовыми учреждениями, так что, попадая под закон о банковской тайне, они обязаны: наладить программы по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег; отчитываться о подозрительных транзакциях; проверять клиентов на «подсанкционность» по спискам OFAC при Минюсте; обеспечить техническую возможность «замораживать, сжигать и изымать стейблкоины и блокировать их переводы» по законным требованиям властей.Источник фото: USA TodayСтейблкоины — это токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Популярные: USDT компании Tether и USDC, эмитент которого — Circle. У обоих привязка к американскому доллару.До подписания закона Трампом капитализация криптовалютного рынка впервые превысила $4 трлн. На 17:01 мск 19 июля 2025-го составляет $3,86 трлн.#новости