Курс биткоина опустился ниже $80 тысяч — до значений весны 2025 года

Падает курс и других криптовалют.Динамика курса биткоина. Источник: BloombergНа 21:35 мск 31 января 2026 года курс биткоина составляет около $78,3 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. За сутки криптовалюта упала почти на 5%. Как отмечает Bloomberg, курс биткоина опустился до уровней весны 2025 года на фоне низкой ликвидности и ограниченного интереса покупателей.Курс Ethereum падает на 10,3% и составляет около $2388. Курс Solana — на 10,6%, до $103, Dogecoin — на 11,3%, до $0,1, BNB — почти на 7%, до $778, Toncoin — на 8,6%, до $1,3.Криптоиндекс страха и жадности на Binance, который отражает настроения рынка, находится в зоне «страха» и составляет 26 против 28 днём ранее и 35 неделю назад.За последние семь дней биткоин потерял более 11% стоимости, отмечает CoinDesk. Падение произошло на фоне роста геополитической напряжённости, снижения цен на драгметаллы после «стремительного ралли», выдвижения кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС США и укрепления доллара, а также частичной приостановки работы американского правительства, отмечает издание.Максимумов стоимость биткоина достигала в октябре 2025 года: тогда курс криптовалюты поднимался до $126 тысяч.