Таня Боброва
Крипто

Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке зачислила пользователям по 2000 BTC вместо 2000 вон — курс биткоина на площадке в моменте падал до $55 тысяч

Компания заявила, что ограничила торговлю на затронутых аккаунтах, и цены нормализовались в течение нескольких минут.

  • Южнокорейская криптобиржа по ошибке отправила некоторым пользователям по 2000 биткоинов вместо 2000 южнокорейских вон (около $1,5) в рамках промоакции, пишет Coindesk.
  • Некоторые из пользователей, обнаружив крупные суммы на счетах, попытались продать биткоины. В результате цена криптовалюты на Bithumb упала на 10-15% по сравнению с другими криптобиржами. В моменте курс BTC составлял 81 млн южнокорейских вон (около $55 тысяч), отмечает издание.
  • Bithumb заявила, что вскоре после инцидента ограничила торговлю на затронутых счетах. По её словам, цены на площадке нормализовались в течение примерно пяти минут. Компания отметила, что инцидент не связан с кибератакой или нарушением безопасности, активы клиентов под защитой.
  • На 20:10 мск курс биткоина составляет около $70,2 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcup. В ночь на 6 февраля 2026 года стоимость криптовалюты опускалась к отметке в $60 тысяч — впервые с осени 2024 года. Опрошенные Bloomberg аналитики говорили о «кризисе доверия» на рынке. По их словам, инвесторы начали сомневаться в «роли биткоина как убежища» на фоне нестабильности на фондовых рынках.

