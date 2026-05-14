Расширенная торговая сессия и отдельные счета: брокеры рассказали РБК о том, как могут быть устроены криптоторги на Мосбирже

Законопроект о регулировании криптовалют пока поддержали в первом чтении, а Мосбиржа уже готовит соответствующую инфраструктуру. Источник: ТАСССейчас биржа ведёт консультации с профучастниками, пишет РБК со ссылкой на несколько брокерских компаний. Предположительно, специально для «крипты» может быть создана отдельная секция.Время торгов будет расширенным по сравнению с основной сессией и «будет стремиться к иностранным площадкам-аналогам», где торги проводятся круглосуточно. Для cделок с криптовалютами на Мосбирже запустят отдельный вид счетов, отличный от традиционных брокерских.Процесс торгов будет максимально похож на торги «классическими» инструментами — акциями, облигациями и их производными. Сами они будут проходить в биржевых стаканах, где участники будут размещать заявки. Трейдерам будут доступны как рыночные, так и лимитные типы заявок — как это устроено и на криптобиржах.У инвестора есть средства на брокерском счёте, он проходит необходимое тестирование, знакомится с рисками и получает доступ к инструменту. Если будет выделена отдельная секция, потребуется дополнительная регистрация. Иван Власенко, руководитель дирекции развития инвестпродуктов «Альфа-банка»Пополнять счета нужно будет, скорее всего, путём перевода с холодного кошелька на адрес клиента в российском цифровом депозитарии.По предположениям источников РБК, в цифровом депозитарии Мосбиржи будут обслуживаться только цифровые депозитарии брокерских компаний — по аналогии с тем, как в НРД сейчас обслуживаются номинальные держатели. А для получения статуса цифрового депозитария, скорее всего, придётся получать отдельную лицензию. Но пока точно не решено, как именно это будет работать.В начале апреля 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании криптовалют, депутаты поддержали его в первом чтении. Он должен вступить в силу с 1 июля 2026 года.Согласно документу, в России появятся легальные криптообменники и институт цифровых депозитариев, а проводить сделки с цифровой валютой и цифровыми товарами смогут компании с лицензией биржи или торговой системы. Криптовалюта не будет средством платежа (исключение — внешнеторговые сделки).#новости