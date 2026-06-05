Криптоплатформа Pump.fun запустила сервис Go, на котором пользователи могут создавать и выполнять задания за вознаграждение

В нём уже появились предложения сбрить брови, набить тату с рекламой криптовалюты и уволиться с работы. Скриншот vc.ruPump.fun — криптоплатформа на базе блокчейна Solana. Она позволяет пользователям запускать собственные токены без навыков программирования.4 июня 2026 года она запустила сервис Go, с помощью которого можно создавать или выполнять задачи за вознаграждение в криптовалюте. Для его использования нужно авторизоваться через X.Чтобы разместить задания, пользователь должен описать условия получения вознаграждения и сумму, а также внести минимум $5 в криптовалюте на специальный счёт. Деньги будут заблокированы до выполнения задачи или истечения её срока. Для получения выплаты исполнитель должен предоставить видеоподтверждение выполнения условий.Pump.fun выполняет роль арбитра, чтобы таким образом снизить риски мошенничества. Платформа проверяет предоставленные исполнителями подтверждения, прежде чем перечислить вознаграждение.На момент публикации заметки в Go размещено больше 490 заданий на общую сумму $117 тысяч. Самое большое вознаграждение — $23,5 тысячи — предлагают тому, кто возьмёт интервью у британского полицейского, убившего 18-летнего студента Генри Новака.На втором месте задача за $14,4 тысячи. По её условиям, нужно пробежать полный марафон в ростовом костюме талисмана $memecoin быстрее мирового рекорда (3 часа 14 минут 46 секунд).Среди других заданий — сбрить брови и произнести «jobcoin» за $231, набить на лбу тату с рекламой криптовалюты $boutywork за $2648, а также уволиться с работы со словами «благодаря этому я разбогатею» за $132. На страницах с заданиями также отображаются ответы исполнителей, но большая часть роликов с «выполнением» сгенерирована ИИ.#новости