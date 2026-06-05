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Артур Томилко
Крипто

Криптоплатформа Pump.fun запустила сервис Go, на котором пользователи могут создавать и выполнять задания за вознаграждение

В нём уже появились предложения сбрить брови, набить тату с рекламой криптовалюты и уволиться с работы.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Pump.fun — криптоплатформа на базе блокчейна Solana. Она позволяет пользователям запускать собственные токены без навыков программирования.
  • 4 июня 2026 года она запустила сервис Go, с помощью которого можно создавать или выполнять задачи за вознаграждение в криптовалюте. Для его использования нужно авторизоваться через X.
  • Чтобы разместить задания, пользователь должен описать условия получения вознаграждения и сумму, а также внести минимум $5 в криптовалюте на специальный счёт. Деньги будут заблокированы до выполнения задачи или истечения её срока. Для получения выплаты исполнитель должен предоставить видеоподтверждение выполнения условий.
  • Pump.fun выполняет роль арбитра, чтобы таким образом снизить риски мошенничества. Платформа проверяет предоставленные исполнителями подтверждения, прежде чем перечислить вознаграждение.
  • На момент публикации заметки в Go размещено больше 490 заданий на общую сумму $117 тысяч. Самое большое вознаграждение — $23,5 тысячи — предлагают тому, кто возьмёт интервью у британского полицейского, убившего 18-летнего студента Генри Новака.
  • На втором месте задача за $14,4 тысячи. По её условиям, нужно пробежать полный марафон в ростовом костюме талисмана $memecoin быстрее мирового рекорда (3 часа 14 минут 46 секунд).
  • Среди других заданий — сбрить брови и произнести «jobcoin» за $231, набить на лбу тату с рекламой криптовалюты $boutywork за $2648, а также уволиться с работы со словами «благодаря этому я разбогатею» за $132.
  • На страницах с заданиями также отображаются ответы исполнителей, но большая часть роликов с «выполнением» сгенерирована ИИ.

#новости

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