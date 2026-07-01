Консорциум Open Standard, объединяющий 140 крупнейших финтех- и ИТ-компаний, анонсировал долларовый стейблкоин Open USD

Партнёры планируют использовать его в качестве одного из инструментов для оплаты продуктов и услуг. В Open Standard входят в том числе Visa, Mastercard, Stripe, American Express, BlackRock, Google, Shopify, IBM, а также Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask и Ripple, пишет The Block.По словам главы руководителей Visa, Mastercard и Stipre, запуск Open USD (OUSD) при участии 140 крупных компаний должен помочь ускорить интеграцию стейблкоинов в глобальную финансовую систему. Его внедрение планируют начать до конца 2026 года.Участники консорциума будут использовать Open USD в качестве инструмента для оплаты своих продуктов и услуг. Они также смогут получать прибыль от активов, которыми обеспечен стейблкоин.Головная структуру консорциума Open Standard будет брать «небольшую комиссию» за Open USD. При этом все решения планируют принимать коллективно.#новости #openusd