Кто контролирует цену токенов, как её меняют и что может пойти не так.

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STEPN живее всех живых несмотря на присущие ему признаки финансовой пирамиды. Про него говорят по ТВ и на радио, о нём пишет Forbes, а предприимчивые жители Махачкалы даже открыли ларёк, где любому желающему помогут разобраться с NFT-кроссовками. Сегодня читал статью, где STEPN назвали «легендарный проектом».

Ларёк где-то в Махачкале

Этот материал — продолжение моего предыдущего текста про STEPN, где я рассказывал о концепции Move-to-Earn, искал признаки финансовой пирамиды и в целом знакомил читателей с проектом. В комментариях писали, что статья вышла неинформативной, без разбора токеномики и прочего — а это и не нужно было, потому что статья была ознакомительной.

Здесь же всё это будет, а ещё я попытаюсь ответить на главный вопрос сейчас — какое будущее ждёт проект, учитывая все социальные, технические и экономические составляющие.

Как устроена токеномика и какие рычаги влияния на неё есть у разработчиков

С большой долей вероятности можно сказать, проект просто так не схлопнется. И вот почему:

У него есть токеномика, правила которой не получится нарушить чисто технически.

У создателей есть целый ряд механизмов влияния на цену токена, доходность вложений и другие важные экономические показатели.



Токеномика

У STEPN есть два токена — GST и GMT.

GST. У него неограниченная эмиссия, другими словами, он клепается бесконечно. Каждый раз, когда владелец NFT-кроссовок ходит или бегает, ему на счёт капают именно эти токены. Проще говоря, всё, что в этом проекте сейчас понимают под «заработком на ходьбе», — это GST.

Кроме того, GST разный в разных сетях. На момент написания статьи, он существует в сетях Solana и BNB. GST в разных сетях никак не зависят друг от друга и имеют разную стоимость.

Данные из официального Whitepaper проекта

По сути, GST — это мусорный токен, который ничем не подкреплён. Если отбросить элементы хайпа и спекуляции, для роста курса нужно, чтобы пользователи в общей массе сжигали больше токенов, чем зарабатывали. Сейчас в приложении есть несколько способов сжигания токенов GST:

Создание новых NFT-кроссовок.

Их улучшение после использования.

Повышение уровня кроссовок и ускорение этого процесса.

Операции по модернизации кроссовок с помощью гемов.

Открытие сундуков.

Комиссия за переводы токенов между счетами.

GMT. Это главный токен проекта — их выпущено всего 6 млрд, и их количество уже увеличиваться не будет. Большая часть токенов на данный момент заблокирована. Самая важная информация о GMT — в диаграмме:

Диаграмма из litePaper с сайта STEPN

На ней видно, когда и в каком объёме будут разблокированы GMT. Особое внимание стоит обратить на красный раздел “Team” и фиолетовый “Private Sale”.

Эти токены тоже сжигаются, при этом реализуя дефляционную модель. То есть при одинаковом спросе на GMT его курс будет расти, потому что самого токена становится всё меньше. Сейчас есть несколько способов их сжигания:

При создании новых кроссовок.

При повышении уровня кроссовок на определённых этапах (5/10/20/29/30 уровни).

Для перераспределения очков атрибутов.

Увеличение предела ежедневного заработка GST.

На момент написания статьи, из 6 млрд токенов осталось 5 881 828 508. Отслеживать их количество можно на странице смарт-контракта.

GMT — в перспективе основной источник обогащения команды проекта и участников Private Sale, а это, к слову, очень крупные и коварные фонды, которые неоднократно были замечены в манипулировании рынком.

Информация с сайта stepn.com

Механизмы влияния

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Вроде бы STEPN основан на модных темах — криптовалютах, смарт-контрактах, децентрализации и так далее, но на самом деле приложение централизовано до мозга костей. Разработчики STEPN обладают обширным инструментарием для манипулирования ценами своих токенов.

И в общем-то, это никто и не скрывает. Даже в одном из постов у них есть глава “What is STEPN doing to maintain a balance?” — «Что делает STEPN для поддержания баланса?»

Другими словами, команде проекта в каждый определённый момент времени выгоден определённый курс токенов GST и GMT. А ещё больше им требуется определенное соотношение GST/GMT.

Инструменты влияния:

Эвенты. Курс токена GMT слишком упал? NFT-кроссовки стали слишком дорогими? Включаем эвент на высокий шанс выпадения двух коробок с кроссовками вместо одной, но создание новых кроссовок будет оплачиваться только в GMT.

И вот у нас уже рынок переполнен дешёвыми NFT-кроссовками, а GMT подрос в цене.

Манипуляции со стоимостью внутриигровых действий. Нужно подтянуть отношение GST/GMT? Вводим динамическую стоимость создания новых кроссовок, которая зависит от биржевого курса GST.

Или, к примеру, можно поднять или опустить стоимость повышения уровня кроссовок, восстановления кроссовок, размер комиссий и так далее.

Ручное изменение доходностей. На самом деле, в STEPN нет строгих и прозрачных правил начисления токенов при ходьбе. В качестве примера:

Видео с канала Alex_MVP

Даже активные пользователи приложения не могут точно объяснить, по какому принципу начисляются токены. Надо ли пояснять, что разработчикам проекта ничего не стоит увеличить или уменьшить показатель доходности по своему желанию в любой момент.

Что будет со проектом дальше — пять сценариев

Владельцы проекта легко могут управлять курсами своих токенов, что неоднократно и показывали в действии. К чему это приведёт — я вижу несколько сценариев, так что сейчас Нострадамус в моём лице попробует предсказать будущее.

Первый сценарий — «Апокалипсис назначен на март»

STEPN будет продолжать расти и развиваться. Курс GMT будет поддерживаться всеми возможными и невозможными способами. Курс GST тоже не должен падать слишком сильно, чтобы пользователи продолжали заходить в игру и держаться в ней.

Ещё более широкая маркетинговая кампания, эвенты и громкие коллаборации. И тут наступает первый квартал 2023 года, начинается разблокировка токенов у команды и фондов.

В марте 2023 года будет разблокирована всего 1/15 часть токенов, принадлежащих фондам.

Но только вот даже эти 1,3% составляют 78 млн токенов, что, в свою очередь, сулит сотни миллионов долларов чистой прибыли для фондов. Есть ли хоть какая-то гарантия, что фонды не решат обналичить свою прибыль, обвалив рынок до нуля? Вот именно.

Очевидно, бесконечно делать деньги из воздуха невозможно. Как только крупные инвесторы решат «обкэшиться», тогда и стоимость пробежки будет 0,0001$. Можно посмотреть на динамику курса монет таких пирамид, как «Финико», «Ройклуб» и других, и предположить, что схлопнется резко. Далеко ходить не нужно, можно открыть график падения LUNA и UST и убедиться, что всё происходит моментально. Здесь вопрос только в том, когда это произойдет. Через месяц или через пару лет — не знаю, но по своему опыту могу сказать, как только я узнавал о новом уникальном проекте, где деньги делаются из воздуха, через несколько месяцев этот пир невиданной щедрости заканчивался.

Максим автор Telegram-канала «Движение FIRE»

Сценарий второй — «Отвергнутый и забытый»

Сценарий предполагает, что «легендарный» STEPN постепенно сойдет на нет.

Возможно, появится что-то другое — более дерзкое, увлекательное и доходное. А может у руководства проекта просто не останется рабочих инструментов, чтобы привлекать общественное внимание.

Как результат, оба токена упадут в цене. Доходность будет всё менее привлекательной для пользователей, они будут забивать, распродавая за любые деньги все свои активы, ещё сильнее обесценивая токены. Может быть через год, может через три, но STEPN постигнет судьба многих нашумевших в своё время проектов.

Третий сценарий — «Афера века»

Все остальные концепции построены на идее добропорядочности разработчиков. Но ведь мы можем предположить и обратное.

У разработчиков проекта есть целый арсенал возможностей по управлению своим приложением. Так что же мешает им сделать себе, ну к примеру, аккаунт в своём же приложении, у которого вероятность успешного получения эпических кроссовок 100% вместо 1%, как у всех?

Или повышенного в миллион раз начисления токенов на конкретный аккаунт? Ведь подобные механики — увеличение лимитов, повышенные вероятности — в игре уже анонсированы, следовательно, техническая возможность подобных действий имеется.

Ну так вот, предположим, что создали разработчики себе такой аккаунт и сливают потихоньку по 10 млн GST каждый день, попутно стимулируя спрос на этот токен у пользователей, чтобы его выкупали. А в какой-то момент взяли да и обвалили весь рынок, сорвав банк, и исчезли в неизвестном направлении.

Четвертый сценарий — «Небольшие технические трудности»

Не будем забывать, что блокчейн — это технология, которая хоть и защищена от большинства угроз, но всё же не от всех. В рамках этого сценария, STEPN просто-напросто может быть взломан — уязвимости могут быть везде, а умельцев находить их у нас хватает.

Нередко бывает, что масштабная атака на какой-либо даже очень перспективный проект, может просто не оставить шанса оправиться от последствий. И нельзя исключать такую вероятность в разрезе проекта STEPN.

Пятый сценарий — «Новая парадигма»

Но даже учитывая всё вышеперечисленное, нельзя исключать и позитивный для всех криптоэнтузиастов сценарий — а вдруг всё получится, вдруг все окажутся честными и будут держать обещания. В этом случае STEPN действительно навсегда изменит мир, и будущее окажется ближе, чем нам казалось.

Считаю, что закрытие STEPN не произойдёт резко, так как уже не раз говорилось о крутой команде, благих целях, высокой капитализации и большой аудитории проекта. А если разработчики добавят в проект неигровые ценности, допустим, начнут производить собственные кроссовки или организовывать мероприятия, куда вход будет за токены — и таким образом, они будут сжигать токены, — то конечно же, это увеличит срок жизни проекта и в принципе переродит проект в нечто большее, чем сейчас. В целом мнение о STEPN и его будущем у меня позитивные, но это всего лишь моё мнение, основанное на личном опыте и опыте моей команды. В любом случае, STEPN — проект-первопроходец в технологии Move-to-Earn. Ничего подобного, что встало бы рядом, я не вижу, несмотря на появляющиеся клоны, которые, кстати, будут только развивать рынок и помогать проекту становиться популярнее. Александр Перегудов криптоинвестор, автор канала Alex_MVP

Вывод

Не знаю, какой из этих сценариев реализуется на самом деле. Но я разобрал токеномику проекта для того, чтобы вы, мои читатели, понимали, чем именно вы рискуете, если решите зайти в STEPN, и почему.

Я повторял и буду повторять, что единственный способ борьбы с синдромом упущенной выгоды — это знания. И надеюсь, эта статья помогла вам лучше разобраться с тем, что из себя представляет нашумевший проект.

А я же, свою очередь, продолжу разбирать всякие любопытные или спорные проекты. Если вам интересна тема экономики, финансовой грамотности и инвестиций, можете поддержать меня, подписавшись на Telegram-канал. Вячеслав Иконников автор канала «Агрессивный Инвестор»