Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии с 4 декабря 2023 года Статьи редакции
С указанного дня компания приостановит торговлю.
- После этого будет доступен только вывод средств. «Мы понимаем, что новость может вызвать вопросы и встревожить вас, но уверяем: мы приложим все усилия, чтобы закрытие прошло гладко и прозрачно», — говорится на сайте проекта.
- Bittrex Global призвала завершить все транзакции до 4 декабря 21:00 мск, поскольку после этого юридические отношения между пользователями и биржей будут прекращены. Помимо этого, попросила больше не вносить депозиты, поскольку они могут «безвозвратно потеряться».
- Вывести деньги со счетов компания посоветовала «как можно скорее» и отметила, что доллары вывести не получится: придётся конвертировать их в евро или криптовалюту. Конкретных сроков по выводу пока нет, но в будущем их могут назначить ликвидаторы бизнеса.
- Начисления по реферальной программе приостановили с 20 ноября. Все бонусы, полученные до 19 ноября включительно, выплатят в «ближайшие дни». По любым вопросам рекомендовали обращаться в техподдержку.
- Основанная в 2013 году Bittrex Global не назвала причины, по которым закрылась. В марте 2023 года она свернула американское подразделение, сославшись на «экономическую нецелесообразность», но продолжила обслуживать клиентов за пределами США.
- По словам Decrypt, у компании также были проблемы с регуляторами — в частности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвиняла её в работе без необходимых разрешений, и с властями во Флориде. Те считали, что биржа смешивает активы клиентов с оборотным капиталом. Руководство Bittrex Global при этом сетовало, что требования регуляторов часто «непонятные, выдвигаются без должных обсуждений и в итоге подрывают справедливую конкуренцию в отрасли».
- В сентябре 2021 года Банк России внёс биржу в список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
Первым на vc.ru внимание на новость обратил пользователь с ником Дмитрий.
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Хорошо, что хоть предупреждают клиентов, а не как многие биржи просто исчезают и люди не понимают где их деньги
Ну предупреждать ещё не значит что можно деньги вывести все и/или легко.
Не спорю, но во всяком случае клиенты не будут в шоке, когда проснуться 5 декабря
Да, они уже в шоке за 4 недели до 5 декабря )))
Меньше торговцев воздухом есть хорошо