Крипто
Полина Лааксо

Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии с 4 декабря 2023 года Статьи редакции

С указанного дня компания приостановит торговлю.

  • После этого будет доступен только вывод средств. «Мы понимаем, что новость может вызвать вопросы и встревожить вас, но уверяем: мы приложим все усилия, чтобы закрытие прошло гладко и прозрачно», — говорится на сайте проекта.
  • Bittrex Global призвала завершить все транзакции до 4 декабря 21:00 мск, поскольку после этого юридические отношения между пользователями и биржей будут прекращены. Помимо этого, попросила больше не вносить депозиты, поскольку они могут «безвозвратно потеряться».
  • Вывести деньги со счетов компания посоветовала «как можно скорее» и отметила, что доллары вывести не получится: придётся конвертировать их в евро или криптовалюту. Конкретных сроков по выводу пока нет, но в будущем их могут назначить ликвидаторы бизнеса.
  • Начисления по реферальной программе приостановили с 20 ноября. Все бонусы, полученные до 19 ноября включительно, выплатят в «ближайшие дни». По любым вопросам рекомендовали обращаться в техподдержку.
  • Основанная в 2013 году Bittrex Global не назвала причины, по которым закрылась. В марте 2023 года она свернула американское подразделение, сославшись на «экономическую нецелесообразность», но продолжила обслуживать клиентов за пределами США.
  • По словам Decrypt, у компании также были проблемы с регуляторами — в частности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвиняла её в работе без необходимых разрешений, и с властями во Флориде. Те считали, что биржа смешивает активы клиентов с оборотным капиталом. Руководство Bittrex Global при этом сетовало, что требования регуляторов часто «непонятные, выдвигаются без должных обсуждений и в итоге подрывают справедливую конкуренцию в отрасли».
  • В сентябре 2021 года Банк России внёс биржу в список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
Источник: Coindesk

Первым на vc.ru внимание на новость обратил пользователь с ником Дмитрий.

#криптовалюта #криптобиржа #новости

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5 комментариев
Сергей Воликов

Хорошо, что хоть предупреждают клиентов, а не как многие биржи просто исчезают и люди не понимают где их деньги

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Сидор

Ну предупреждать ещё не значит что можно деньги вывести все и/или легко.

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Сергей Воликов

Не спорю, но во всяком случае клиенты не будут в шоке, когда проснуться 5 декабря

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Сидор

Да, они уже в шоке за 4 недели до 5 декабря )))

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Жони Деп

Меньше торговцев воздухом есть хорошо

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