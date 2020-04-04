И какие страны воплощали его концепцию «города-сада».

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Канберра, Австралия International Garden Cities Institute

«Свободные дары природы — чистый воздух, солнечный свет, простор для работы и отдыха — должны быть использованы так, чтобы в них не ощущалось недостатка. Средства современной науки должны восполнять природу так, чтобы жизнь стала источником непрерывной радости и наслаждения», — это одна из идей английского социолога-утописта Эбенизера Говарда, которую он представил в книге «Города-сады будущего».

Вышедшая в 1898 году работа описывала концепцию утопического поселения, в котором люди смогут жить в гармонии с природой.

Об Эбенизере Говарде и предпосылках появления города-сада

Эбенизер Говард родился в Лондоне в 1850 году. В 15 лет он бросил школу и начал работать стенографистом в судах. В 21 год Говард вместе с друзьями эмигрировал в США, чтобы заниматься сельским хозяйством, как и его дядя. Вскоре он понял, что это не его профессия, и переехал в Чикаго, где работал журналистом.

В 1876 году Говард вернулся в Англию под влиянием социалистических идей.

Там он нашёл новую работу: Говард писал стенограммы заседаний комитетов и других правительственных структур. На этой должности он много размышлял о социальных проблемах, в том числе о неспособности властей решить проблемы жилья и условий труда людей.

Обстановка в Лондоне: перенаселение, плохая экология и другие проблемы

В середине 19 века в Великобритании проживало около 22 млн человек, чуть больше половины приходилось на городское население. Лондон, переживающий индустриальную революцию, был самым густонаселенным городом страны: в нём проживало 3,5 млн человек.

К началу 20 века население выросло до почти 5 млн человек. Всё больше людей переезжали в город из сельской местности в надежде найти более высокооплачиваемую работу. Это приводило к перенаселению. Примерно с 1825 по 1925 год Лондон был самым населённым городом мира (после им стал Нью-Йорк).

Разрастание Лондона как промышленного центра ухудшало экологическую ситуацию и приводило к загрязнению окружающей среды. Одной из главных проблем города был дым, образованный от сжигания угля на фабриках и заводах. В 1800 году потребление угля составляло 10 млн тонн в год, из-за чего город получил название «Большой дым».

Проблемы города, которые порождали социальные проблемы, пытались решить предшественники Эбенизера Говарда: британские художники и социальные реформаторы Джон Рескин и Уильям Моррис.

​Лондон, 1900 London Landmark Archive

Рескин предлагал создать города, внутри которых были бы «чистые и оживленные улицы», а вне — «открытое поле за широкою каймою садов и огородов». По замыслу Рескина, в нескольких минутах ходьбы от любой части такого города его жители могли бы найти траву, чистый воздух и увидеть линию горизонта.

Моррис предлагал сохранять в структуре городов места для садов и не давать городам «поглощать» окружающие их поля, которые должны быть не только полезными, но и красивыми. Однако предложения обоих мыслителей оставались лишь идеями.

Первую концепцию города-сада, которая в итоге была реализована, представил Эбенизер Говард.

В 1888 году он прочитал утопический роман «Взгляд назад» американского социалистического писателя Эдварда Беллами. Главный герой книги под воздействием гипноза заснул летаргическим сном в Бостоне конца 19 века и проснулся в 2000 году, обнаружив вокруг совершенно новую реальность.

Идеи писателя настолько вдохновили Говарда, что он задумался над собственной концепцией города будущего. Он начал разрабатывать теорию, которая была представлена в его эссе «Будущее: мирный путь к реальной реформе» (1898 год). В 1902 году работа была переиздана в книге «Города-сады будущего».

Что такое город-сад

На фоне растущей миграции жителей деревень в город политиков интересовал ответ на вопрос: «Как вернуть народ к земле и что сделать для того, чтобы деревня снова стала притягательной для человека?».

Ответ Говард видел в создании третьего места, в котором «все преимущества самой энергичной и активной городской жизни смогут сочетаться со всеми красотами и радостями деревни».

Согласно идее Говарда, город будущего должен был соединить в себе лучшие черты больших городов и небольших населённых пунктов. Преимущество каждой территории Говард назвал «магнитом» — как метафору места притяжения.

Чтобы ответить на вопрос о том, куда пойдут люди, Говард выделил три «магнита»: город, деревню и промежуточное звено — город-деревню.

​Иллюстрация из книги «Города-сады будущего», переведенной на русский язык в 1911 году

«Магнит» города притягивал жителей рабочими местами и высокой зарплатой, а также развитой инфраструктурой. Но вместе с плюсами у городов были и минусы: плохая экология, перенаселение.

«Магнит» деревни заключался в чистоте, невысокой плотности населения и недорогой аренде земли. Обратная сторона — низкие доходы и отсутствие возможностей для досуга.

Говард считал, что, объединив «магниты», можно создать новый тип населённого пункта — город-сад, в котором город и деревня будут дополнять друг друга. Такое третье место притянет жителей высокими зарплатами и низкими налогами, обилием работы, доступностью полей и парков, красотой домов и садов.

Город-сад имел бы кольцевую планировку. Центральную часть занимает «магнит» деревни — сад с зонами для отдыха. Вокруг сада предлагалось построить муниципальные и общественные здания — например, музеи, театры, галереи, библиотеки. Дорогу от центра города к жилым районам сопровождала бы зелёная зона, которая окружала жилые кварталы.

Внешнее кольцо города задумывалось как промышленное: здесь бы находились фабрики, мануфактуры и другие производства. Говард предложил использовать электрический транспорт для удешевления энергии и заботе об окружающей среде.

«Города-сады будущего» Эбенизер Говард

Население города-сада должно составлять 32 тысячи человек — именно столько могла вместить задуманная Говардом площадь, около 240 гектаров (2,4 км², сопоставимо с площадью Парка Горького в Москве). Города должны объединяться в более крупные группы с одним центром. Общее население такой группы составляло 250 тысяч жителей.

Города-спутники планировалось соединить с центральным городом железнодорожной сетью. Говард рассчитывал, что вокруг Лондона могут появиться больше двух десятков таких городов.

Идея города-сада столкнулась с критикой прежде всего с экономической точки зрения. Земля должна была находиться в коллективной собственности, что контролировал бы Главный городской совет. Пополнять городской бюджет планировалось с помощью арендных платежей за землю, которые платили бы жители.

Для жителей, переехавших из сельской местности, плата была значительно ниже, чем для переехавших из города, поэтому критики уже в этом аспекте видели неравенство.

Говард предлагал отказаться от муниципального управления городскими предприятиями и сферами обслуживания. Он считал, что в городе нужно ввести конкуренцию между муниципалитетами и частными предприятиями.

Автор концепции также пытался найти инвесторов для финансирования города, чтобы отменить налоги для жителей, но ему не удалось. Кроме того, люди не готовы были переезжать из-за высокой стоимости недвижимости в городе-саде. Высокие цены решили установить, чтобы компенсировать потери из-за отсутствия налогов.

Как идеи города-сада воплощались в жизнь

Чтобы воплотить идею, в 1899 году Говард создал Ассоциацию городского и сельского планирования. Власти Великобритании поддержали ассоциацию, приняв Закон о городском планировании с учётом идей Говарда.

В законе говорилось о необходимости строгой планировки городов для контроля численности, сохранения зеленых насаждений и открытых пространств для улучшения экологической обстановки, развития города в гармонии с естественным природным ландшафтом.

Летчуэрт

С помощью ассоциации Говард хотел пропагандировать идею города-сада. В 1904 году архитекторы Рэймонд Унвин и Барри Паркер выиграли конкурс на разработку плана города-сада для района Летчуэрт, находящегося в 35 км от Лондона.

Архитекторы создали план города, соответствующий изложенным в книге Говарда идеям, но с некоторыми изменениями: например, промышленный район был организован в восточной части города, а не по периметру. Детали пришлось изменить из-за особенностей местности, однако общие идеи Говарда были сохранены.

Летчуэрт был создан как город, окружённый сельскохозяйственной полосой. Внутри сохранили широкие зелёные просторы, а также создали условия для насыщенной общественной жизни.

Первыми жителями города стали предприниматели, поверившие в идею Говарда. В Летчуэрте открыли фабрики, которые занимались, например, книгопечатанием, а также построили железнодорожную станцию.

Спустя десять лет после основания город, вопреки скептическому отношению к концепции, начал приносить доход. Однако из-за высокой цены на аренду жилья переезд в Летчуэрт для рабочего класса оказался не по карману.

В 1908 году население города составляло 5000 жителей, а к концу 20-х едва превышало 14 тысяч жителей. Такой незначительный отток из Лондона не мог предотвратить его перенаселенность.

Уэлин

В 1920 году был создан второй город-сад — Уэлин. Город пересекают бульвары с высаженными деревьями, а в центре города расположен торговый центр и живописный бульвар, по обе стороны которого были построены жилые дома.

Лэтчуерт и Уэлин развивались медленно: к 1950 году число жителей в каждом из них не превышало 30 тысяч человек, в основном это были работники предприятий, приезжавшие из деревень на заработки.

Говард умер 1 мая 1928 года в Уэлине. В 1964 году там установили мемориальную табличку в его честь: «Его видение и практический идеализм серьезно повлияли на городское планирование во всём мире».

Сейчас в Британии насчитывается более 30 городов, соответствующих идее Говарда. Элементы концепции — экологичность, пешеходную доступность, разнообразную застройку и акцент на эстетику, «зелёный» транспорт — наследует движение нового урбанизма, которое возникло в 1980-х годах в США. Его главная идея — «люди важнее машин». Одним из примеров нового урбанизма стал район Кентлендз, построенный в 1990-х в Гейтерсберге (штат Мэриленд).

Резиденс Парк

В 1920-е годы идея Говарда достигла США. Одним из первых проектов концепции стал Резиденс Парк в районе города Нью-Рошелл. В конце 19 века сын американского миллионера Адриан Изелин купил усадьбу на Бродвее. Вместе с усадьбой он также приобрёл прилегающую землю, чтобы основать на этом месте парк. Изелину понравилась концепция города-сада.

На тот момент зелёные пространства американских городов ограничивались общественными парками.

В Резиденс Парке удалось объединить городской и сельский подходы к дизайну территории: появилось большее количество общественных пространств — парков и скверов, а вдоль бульваров высадили деревья.

Канберра

​Канберра

Канберра была построена в начале 20 века во время соперничества Сиднея и Мельбурна за право быть столицей Австралии. После долгих обсуждений в 1908 году власти решили построить новый город. В конкурсе на лучший проект столицы победили американские архитекторы Уолтер Берли Гриффин и Марион Махони Гриффин, предложившие для Канберры концепцию города-сада.

​Канберра

Промышленные, жилые и общественные районы разделили зелёными зонами. В парках города были посажены деревья из различных стран мира — японские сакуры, сибирские кедры, а вдоль дорог высадили кустарники — разные для каждого района города. Жители города живут в одно- и двухэтажных коттеджах с газонами и клумбами.

Сёдра Энгбю

​Сёдра Энгбю Arkitektur Scanner

Пригород в западной части Стокгольма был построен в 1930-х годах для расположения загородных домов. Концепция сочетает город-сад и черты функционального стиля: плоские листовые крыши, большие окна с закругленными балконами, кубические формы зданий.

Зеленоград, Сокол и другие проекты СССР

В СССР элементы концепции города-сада воплотились в Зеленограде, который задумывался как спутник Москвы. Главным архитектором города был Игорь Покровский, который около 40 лет занимался проектированием и строительством ключевых городских ансамблей.

​Зеленоград

В Зеленограде, строительство которого началось в 1960-х, жилые дома перемежались с зелёными насаждениями, а в общественных местах создали внутренние зелёные дворы. Одной из главных задач проектировщиков было сохранение лесных массивов.

В Зеленоград планировалось вывести часть предприятий лёгкой промышленности из Москвы, однако эти планы не реализовались. Власти СССР решили переориентировать город на развитие электроники. Это повлияло и на градостроительную концепцию: вместо четырёхэтажных домов в городе начали возводить многоэтажные здания.

Вид на центр Зеленограда с вертолета​, 1990 год



В.М.Киселев​ / PastVu

Как город-сад задумывался посёлок Сокол. Идея поселения, которое бы сочетало лучшие черты города и деревни, появилась еще в 1903 году, но строить начали только в 1920-х годах.

В Москве росло количество промышленных предприятий, в поисках работы приезжали жители со всей России. Поначалу власти застраивали город небольшими малоэтажными поселками, в каждом из которых были бы собственные детские сады и школы, библиотеки и клубы.

Планировка посёлка Сокол

Изначально первый посёлок типа город-сад планировалось построить в районе Сокольники, но земля там оказалась непригодной для проекта. Власти выделили участок для строительства на восточной окраине Москвы, сократив название до Сокол.

Посёлок Сокол

Архитекторы тщательно продумали план озеленения: внутри кварталов расположили скверы, парки, вдоль улиц устроили широкие зелёные посадки. В Соколе высаживали около 150 уникальных декоративных растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

В посёлке решили строить дома нескольких видов: односемейные (на четыре комнаты, с мансардой и террасой с выходом в сад), двухсемейные (изба с пятью комнатами), многоквартирные, рубленые избы, избы-башни, созданные по образу сибирских казачьих крепостей, кирпичные дома с мансардами.