Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
И какие страны воплощали его концепцию «города-сада».
«Свободные дары природы — чистый воздух, солнечный свет, простор для работы и отдыха — должны быть использованы так, чтобы в них не ощущалось недостатка. Средства современной науки должны восполнять природу так, чтобы жизнь стала источником непрерывной радости и наслаждения», — это одна из идей английского социолога-утописта Эбенизера Говарда, которую он представил в книге «Города-сады будущего».
Вышедшая в 1898 году работа описывала концепцию утопического поселения, в котором люди смогут жить в гармонии с природой.
Эбенизер Говард родился в Лондоне в 1850 году. В 15 лет он бросил школу и начал работать стенографистом в судах. В 21 год Говард вместе с друзьями эмигрировал в США, чтобы заниматься сельским хозяйством, как и его дядя. Вскоре он понял, что это не его профессия, и переехал в Чикаго, где работал журналистом.
В 1876 году Говард вернулся в Англию под влиянием социалистических идей.
Там он нашёл новую работу: Говард писал стенограммы заседаний комитетов и других правительственных структур. На этой должности он много размышлял о социальных проблемах, в том числе о неспособности властей решить проблемы жилья и условий труда людей.
В середине 19 века в Великобритании проживало около 22 млн человек, чуть больше половины приходилось на городское население. Лондон, переживающий индустриальную революцию, был самым густонаселенным городом страны: в нём проживало 3,5 млн человек.
К началу 20 века население выросло до почти 5 млн человек. Всё больше людей переезжали в город из сельской местности в надежде найти более высокооплачиваемую работу. Это приводило к перенаселению. Примерно с 1825 по 1925 год Лондон был самым населённым городом мира (после им стал Нью-Йорк).
Разрастание Лондона как промышленного центра ухудшало экологическую ситуацию и приводило к загрязнению окружающей среды. Одной из главных проблем города был дым, образованный от сжигания угля на фабриках и заводах. В 1800 году потребление угля составляло 10 млн тонн в год, из-за чего город получил название «Большой дым».
Проблемы города, которые порождали социальные проблемы, пытались решить предшественники Эбенизера Говарда: британские художники и социальные реформаторы Джон Рескин и Уильям Моррис.
Рескин предлагал создать города, внутри которых были бы «чистые и оживленные улицы», а вне — «открытое поле за широкою каймою садов и огородов». По замыслу Рескина, в нескольких минутах ходьбы от любой части такого города его жители могли бы найти траву, чистый воздух и увидеть линию горизонта.
Моррис предлагал сохранять в структуре городов места для садов и не давать городам «поглощать» окружающие их поля, которые должны быть не только полезными, но и красивыми. Однако предложения обоих мыслителей оставались лишь идеями.
Первую концепцию города-сада, которая в итоге была реализована, представил Эбенизер Говард.
В 1888 году он прочитал утопический роман «Взгляд назад» американского социалистического писателя Эдварда Беллами. Главный герой книги под воздействием гипноза заснул летаргическим сном в Бостоне конца 19 века и проснулся в 2000 году, обнаружив вокруг совершенно новую реальность.
Идеи писателя настолько вдохновили Говарда, что он задумался над собственной концепцией города будущего. Он начал разрабатывать теорию, которая была представлена в его эссе «Будущее: мирный путь к реальной реформе» (1898 год). В 1902 году работа была переиздана в книге «Города-сады будущего».
На фоне растущей миграции жителей деревень в город политиков интересовал ответ на вопрос: «Как вернуть народ к земле и что сделать для того, чтобы деревня снова стала притягательной для человека?».
Ответ Говард видел в создании третьего места, в котором «все преимущества самой энергичной и активной городской жизни смогут сочетаться со всеми красотами и радостями деревни».
Согласно идее Говарда, город будущего должен был соединить в себе лучшие черты больших городов и небольших населённых пунктов. Преимущество каждой территории Говард назвал «магнитом» — как метафору места притяжения.
Чтобы ответить на вопрос о том, куда пойдут люди, Говард выделил три «магнита»: город, деревню и промежуточное звено — город-деревню.
«Магнит» города притягивал жителей рабочими местами и высокой зарплатой, а также развитой инфраструктурой. Но вместе с плюсами у городов были и минусы: плохая экология, перенаселение.
«Магнит» деревни заключался в чистоте, невысокой плотности населения и недорогой аренде земли. Обратная сторона — низкие доходы и отсутствие возможностей для досуга.
Говард считал, что, объединив «магниты», можно создать новый тип населённого пункта — город-сад, в котором город и деревня будут дополнять друг друга. Такое третье место притянет жителей высокими зарплатами и низкими налогами, обилием работы, доступностью полей и парков, красотой домов и садов.
Город-сад имел бы кольцевую планировку. Центральную часть занимает «магнит» деревни — сад с зонами для отдыха. Вокруг сада предлагалось построить муниципальные и общественные здания — например, музеи, театры, галереи, библиотеки. Дорогу от центра города к жилым районам сопровождала бы зелёная зона, которая окружала жилые кварталы.
Внешнее кольцо города задумывалось как промышленное: здесь бы находились фабрики, мануфактуры и другие производства. Говард предложил использовать электрический транспорт для удешевления энергии и заботе об окружающей среде.
Население города-сада должно составлять 32 тысячи человек — именно столько могла вместить задуманная Говардом площадь, около 240 гектаров (2,4 км², сопоставимо с площадью Парка Горького в Москве). Города должны объединяться в более крупные группы с одним центром. Общее население такой группы составляло 250 тысяч жителей.
Города-спутники планировалось соединить с центральным городом железнодорожной сетью. Говард рассчитывал, что вокруг Лондона могут появиться больше двух десятков таких городов.
Идея города-сада столкнулась с критикой прежде всего с экономической точки зрения. Земля должна была находиться в коллективной собственности, что контролировал бы Главный городской совет. Пополнять городской бюджет планировалось с помощью арендных платежей за землю, которые платили бы жители.
Для жителей, переехавших из сельской местности, плата была значительно ниже, чем для переехавших из города, поэтому критики уже в этом аспекте видели неравенство.
Говард предлагал отказаться от муниципального управления городскими предприятиями и сферами обслуживания. Он считал, что в городе нужно ввести конкуренцию между муниципалитетами и частными предприятиями.
Автор концепции также пытался найти инвесторов для финансирования города, чтобы отменить налоги для жителей, но ему не удалось. Кроме того, люди не готовы были переезжать из-за высокой стоимости недвижимости в городе-саде. Высокие цены решили установить, чтобы компенсировать потери из-за отсутствия налогов.
Чтобы воплотить идею, в 1899 году Говард создал Ассоциацию городского и сельского планирования. Власти Великобритании поддержали ассоциацию, приняв Закон о городском планировании с учётом идей Говарда.
В законе говорилось о необходимости строгой планировки городов для контроля численности, сохранения зеленых насаждений и открытых пространств для улучшения экологической обстановки, развития города в гармонии с естественным природным ландшафтом.
С помощью ассоциации Говард хотел пропагандировать идею города-сада.
В 1904 году архитекторы Рэймонд Унвин и Барри Паркер выиграли конкурс на разработку плана города-сада для района Летчуэрт, находящегося в 35 км от Лондона.
Архитекторы создали план города, соответствующий изложенным в книге Говарда идеям, но с некоторыми изменениями: например, промышленный район был организован в восточной части города, а не по периметру. Детали пришлось изменить из-за особенностей местности, однако общие идеи Говарда были сохранены.
Летчуэрт был создан как город, окружённый сельскохозяйственной полосой. Внутри сохранили широкие зелёные просторы, а также создали условия для насыщенной общественной жизни.
Первыми жителями города стали предприниматели, поверившие в идею Говарда. В Летчуэрте открыли фабрики, которые занимались, например, книгопечатанием, а также построили железнодорожную станцию.
Спустя десять лет после основания город, вопреки скептическому отношению к концепции, начал приносить доход. Однако из-за высокой цены на аренду жилья переезд в Летчуэрт для рабочего класса оказался не по карману.
В 1908 году население города составляло 5000 жителей, а к концу 20-х едва превышало 14 тысяч жителей. Такой незначительный отток из Лондона не мог предотвратить его перенаселенность.
В 1920 году был создан второй город-сад — Уэлин. Город пересекают бульвары с высаженными деревьями, а в центре города расположен торговый центр и живописный бульвар, по обе стороны которого были построены жилые дома.
Лэтчуерт и Уэлин развивались медленно: к 1950 году число жителей в каждом из них не превышало 30 тысяч человек, в основном это были работники предприятий, приезжавшие из деревень на заработки.
Говард умер 1 мая 1928 года в Уэлине. В 1964 году там установили мемориальную табличку в его честь: «Его видение и практический идеализм серьезно повлияли на городское планирование во всём мире».
Сейчас в Британии насчитывается более 30 городов, соответствующих идее Говарда. Элементы концепции — экологичность, пешеходную доступность, разнообразную застройку и акцент на эстетику, «зелёный» транспорт — наследует движение нового урбанизма, которое возникло в 1980-х годах в США. Его главная идея — «люди важнее машин». Одним из примеров нового урбанизма стал район Кентлендз, построенный в 1990-х в Гейтерсберге (штат Мэриленд).
В 1920-е годы идея Говарда достигла США. Одним из первых проектов концепции стал Резиденс Парк в районе города Нью-Рошелл. В конце 19 века сын американского миллионера Адриан Изелин купил усадьбу на Бродвее. Вместе с усадьбой он также приобрёл прилегающую землю, чтобы основать на этом месте парк. Изелину понравилась концепция города-сада.
На тот момент зелёные пространства американских городов ограничивались общественными парками.
В Резиденс Парке удалось объединить городской и сельский подходы к дизайну территории: появилось большее количество общественных пространств — парков и скверов, а вдоль бульваров высадили деревья.
Канберра была построена в начале 20 века во время соперничества Сиднея и Мельбурна за право быть столицей Австралии. После долгих обсуждений в 1908 году власти решили построить новый город. В конкурсе на лучший проект столицы победили американские архитекторы Уолтер Берли Гриффин и Марион Махони Гриффин, предложившие для Канберры концепцию города-сада.
Промышленные, жилые и общественные районы разделили зелёными зонами. В парках города были посажены деревья из различных стран мира — японские сакуры, сибирские кедры, а вдоль дорог высадили кустарники — разные для каждого района города. Жители города живут в одно- и двухэтажных коттеджах с газонами и клумбами.
Пригород в западной части Стокгольма был построен в 1930-х годах для расположения загородных домов. Концепция сочетает город-сад и черты функционального стиля: плоские листовые крыши, большие окна с закругленными балконами, кубические формы зданий.
В СССР элементы концепции города-сада воплотились в Зеленограде, который задумывался как спутник Москвы. Главным архитектором города был Игорь Покровский, который около 40 лет занимался проектированием и строительством ключевых городских ансамблей.
В Зеленограде, строительство которого началось в 1960-х, жилые дома перемежались с зелёными насаждениями, а в общественных местах создали внутренние зелёные дворы. Одной из главных задач проектировщиков было сохранение лесных массивов.
В Зеленоград планировалось вывести часть предприятий лёгкой промышленности из Москвы, однако эти планы не реализовались. Власти СССР решили переориентировать город на развитие электроники. Это повлияло и на градостроительную концепцию: вместо четырёхэтажных домов в городе начали возводить многоэтажные здания.
Как город-сад задумывался посёлок Сокол. Идея поселения, которое бы сочетало лучшие черты города и деревни, появилась еще в 1903 году, но строить начали только в 1920-х годах.
В Москве росло количество промышленных предприятий, в поисках работы приезжали жители со всей России. Поначалу власти застраивали город небольшими малоэтажными поселками, в каждом из которых были бы собственные детские сады и школы, библиотеки и клубы.
Изначально первый посёлок типа город-сад планировалось построить в районе Сокольники, но земля там оказалась непригодной для проекта. Власти выделили участок для строительства на восточной окраине Москвы, сократив название до Сокол.
Архитекторы тщательно продумали план озеленения: внутри кварталов расположили скверы, парки, вдоль улиц устроили широкие зелёные посадки. В Соколе высаживали около 150 уникальных декоративных растений, многие из которых занесены в Красную книгу.
В посёлке решили строить дома нескольких видов: односемейные (на четыре комнаты, с мансардой и террасой с выходом в сад), двухсемейные (изба с пятью комнатами), многоквартирные, рубленые избы, избы-башни, созданные по образу сибирских казачьих крепостей, кирпичные дома с мансардами.
Вот при царе Россия как процветала: и вертолеты были, и комплексная застройка.. всё просрали..
О, Зеленоград, Префектура и бизнес-центр.
Да, были времена... А теперь точечная застройка , уплотнения под видом реновации (в моем 9м 3 человейника строят) и просто адова жуть.
Во Владивостоке тоже такой зуб мудрости торчит.
Это называется "архитектурная доминанта" и она нужна чтобы глазу было за что зацепиться в равнинных районах застройки одинаковой высоты. Без неё такие районы воспринимаются очень грустно.
Вот напр. микрорайон "Перспективный" в Ставрополе без доминанты.
https://static1-repo.aif.ru/1/f2/876604/faa2e41a0069747c3b799e99e22395bd.jpg
28 этажей бизнес-центра - при том что в реальности, повернув на 180 градусов камеру в другую сторону, прекрасно 16тиэтажки мои всю мою жизнь 30 лет стоят. И я в такой все эти 30 лет живу.
Вывода не хватает)
P.S Косячок:
Вид на центр Зеленограда с вертолета, 1900, В.М.Киселев
120 лет назад явно не было ни Зеленограда, ни вертолетов)
Парки чередующиеся с домами это все прекрасно, пока не надо ехать на работу.
В парк пойдешь 1 раз в неделю, а на работу каждый день. В итоге получается, что застройка такого плана увеличивает в 2 раза длину пробега. Но да, красиво, экологичненько
Емаа, это по-моему первое оправдание человейников в истории вц.
А причем тут человейники. Вопрос в плотности заселения. А застроить можно и 5-жками и 25-этажками
Видать архитектора человейников таким же способом оправдывали свои страшилища :D
Все надо делать в меру. Разбивать многогектарный парк после каждого квартала - это тоже плохо, это формирует анклавы не лучше новых районов Питера или какого-то другого зажопинска. Плюс, за этим всем надо ухаживать. Все должно быть компактно: разноуровневая квартальная застройка средней этажности, компактные парки и скверы в самом городе. Да, в некоторых районах можно оставить естественный ландшафт, но все должно быть гармонично, без широченных пустырей, проспектов и шоссе для авто в самом городе
В те времена во всем мире было дохуя ебанутых урбанистов, которые выдавали на-гора утопические концепты один страннее другого.
Только есть одна явная проблема, это люди, которые готовы засрать свою окружающую среду в любом случае
Хоть учат в школе что нужно за собой убирать, но я регулярно вижу быдло, что не может окурок 5 метров до мусорки донести. А некоторые чудилы еще и оправдываются, мол у них самозабивные сигареты с семенами в фильтрах... Просто рукалицо.
а как же Припять? тоже очень красивый город. был. там вообще замысел был отказаться от транспорта
Есть еще город Славутич, построенный для работников ЧАЭС, весьма замечательный.
Каждая страна, каждая бригада привозила свои лучшие архитектурные проекты и которые планировали будущий город, применили новый подход. Например, больше внимания уделяли созданию публичных пространств, культурных сооружений, зон активного отдыха и занятий спортом, сохранению деревьев в городе. Поэтому Славутич не похож на другие советские города, которые строили даже за десять лет до того.
И к чему это? Ну жил, ну хотел, ну помер - и???
Город-сад хотел не только он. И его идеи сейчас сильно устарели. Сейчас более популярна идея, когда жилой район возводится вокруг станции электрички или метро. В Москве это районы вокруг метро Ясенево и Северное Бутово, когда вокруг станции на расстоянии 15 мин. пешком стоят дома, а вокруг них оставляют лес/парк.
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