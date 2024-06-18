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Таня Боброва
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Роспатент одобрил три заявки Tele2 на товарные знаки

В апреле оператор сообщил о планах провести ребрендинг до конца 2024 года.

  • Роспатент зарегистрировал три логотипа мобильного оператора Tele2, пишет ТАСС со ссылкой на реестр заявок. На них изображены латинская строчная буква t и цифра «2». Варианты чёрно-белые, в одном есть розовый цвет. Изображения агентство не приводит.
  • О том, что компания подала в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков в виде t и «2», в начале апреля 2024 года писало Sostav. В Tele2 тогда не стали комментировать подачу заявок.
Источник: Sostav
Источник: Sostav
Источник: Sostav
Источник: Sostav
Источник: Sostav
  • 1 апреля 2024 года Tele2 сообщил, что запланировал сменить название и логотип. Решение приняли в связи с истечением лицензии на использование шведского бренда 31 декабря 2024 года.
  • На ПМЭФ в начале июня президент «Ростелекома» (компания консолидировала 100% Tele2 в 2020 году) Михаил Осеевский говорил ТАСС, что новое название уже есть, его представят осенью 2024 года.

#новости #tele2

2
1
32
32 комментария
Павел
8
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Павел

Так а у тебя скoлько что ли два? Так а скoлько у тебя? У тебя сколько что два? У тебя что ли два? М?

1
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Пес Дюк

Почему не еле2?

2
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Вадим Д.

Еле2 = еле-еле.

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Leo Baturin

ммм, классика =)
показатели падают, связь ухудшается, абоненты уходят
*топы*
нам нужен ребрендинг

p.s. единственный пиздатый Т2

2
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Ivan Mart

Причём тут топы, если Tele2 - это шведская компания, которая и запустила этого оператора в РФ, на арендованных сетях?
Сейчас у них соответственно кончились права на одноименное название.

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Илья Дёмин

Вернули 2007?

1
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