Роспатент одобрил три заявки Tele2 на товарные знаки

В апреле оператор сообщил о планах провести ребрендинг до конца 2024 года.Роспатент зарегистрировал три логотипа мобильного оператора Tele2, пишет ТАСС со ссылкой на реестр заявок. На них изображены латинская строчная буква t и цифра «2». Варианты чёрно-белые, в одном есть розовый цвет. Изображения агентство не приводит.О том, что компания подала в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков в виде t и «2», в начале апреля 2024 года писало Sostav. В Tele2 тогда не стали комментировать подачу заявок.Источник: Sostav1 апреля 2024 года Tele2 сообщил, что запланировал сменить название и логотип. Решение приняли в связи с истечением лицензии на использование шведского бренда 31 декабря 2024 года.На ПМЭФ в начале июня президент «Ростелекома» (компания консолидировала 100% Tele2 в 2020 году) Михаил Осеевский говорил ТАСС, что новое название уже есть, его представят осенью 2024 года.#новости #tele2
Так а у тебя скoлько что ли два? Так а скoлько у тебя? У тебя сколько что два? У тебя что ли два? М?
Почему не еле2?
Еле2 = еле-еле.
ммм, классика =)
показатели падают, связь ухудшается, абоненты уходят
*топы*
нам нужен ребрендинг
p.s. единственный пиздатый Т2
Причём тут топы, если Tele2 - это шведская компания, которая и запустила этого оператора в РФ, на арендованных сетях?
Сейчас у них соответственно кончились права на одноименное название.
Вернули 2007?