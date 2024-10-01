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Евгения Евсеева
Дизайн

«Яндекс Go» сменил дизайн и логотип бренда

Изменится и оклейка на машинах «Такси».

  • «Яндекс Go» обновил позиционирование бренда — в том числе и визуальный стиль, сообщила компания. Сервис уже поменял логотип и главную страницу сайта.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Фирменная иконка приложения сменилась — теперь это чёрные буквы Go на жёлтом фоне. Визуальный стиль разрабатывала команда Яндекс Go вместе с креативной инхаус-студией Magic Camp.
  • Также обновится брендинг на автомобилях «Яндекс Такси» — на них уже начали менять оклейку.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • «Яндекс» представил бренд «Яндекс Go» в 2020 году, запустив суперприложение на базе «Такси». Сейчас оно объединяет в себе «Такси», «Самокаты», «Доставку», «Лавку», «Еду», «Маркет», «Драйв» и другие сервисы «Яндекса».

#новости #яндексgo

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146 комментариев
Олег Павлов

Считаю, за такую наклейку рост тарифов на такси должен быть минимум х2, она вон какая динамичная

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1
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Довольный

Да они как-то и без этого с этим неплохо справлялись)

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Какер Тарлсон

Мне не нравился их старый логотип. Он был какой-то…незавершенный. Как будто взяли кусочек, уголок от какой-то более крупной плашки.

Новый логотип мне не нравится еще больше. Что он означает? Буква G гонится за буквой O? Почему у G обрезали жопу? Почему опять латиница, а не кириллица?

В общем теорема Эскобара. Ребрендинг говна на говно

40
1
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Алексей Иванов

Выше скинули вариант с кириллицей «Яндекс Погнали», смотрится еще хуже.

7
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Лапти Паладина

Она не гонится, она падает, что символизирует приближающийся крах гиганта. Так Яндекс себя сравнивает с великой Римской империей. Неустойчивое положения как символ нестабильности вечно растущего индекса цен отображенного через абсурд и аллегорию. Очевидно же!

6
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Борат Язь

Отсылка к великим.

2
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Gre Li

И правда, вот полная версия:

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