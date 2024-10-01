«Яндекс Go» сменил дизайн и логотип бренда

Изменится и оклейка на машинах «Такси». «Яндекс Go» обновил позиционирование бренда — в том числе и визуальный стиль, сообщила компания. Сервис уже поменял логотип и главную страницу сайта.Источник: «Яндекс»Фирменная иконка приложения сменилась — теперь это чёрные буквы Go на жёлтом фоне. Визуальный стиль разрабатывала команда Яндекс Go вместе с креативной инхаус-студией Magic Camp.Также обновится брендинг на автомобилях «Яндекс Такси» — на них уже начали менять оклейку. Источник: «Яндекс»«Яндекс» представил бренд «Яндекс Go» в 2020 году, запустив суперприложение на базе «Такси». Сейчас оно объединяет в себе «Такси», «Самокаты», «Доставку», «Лавку», «Еду», «Маркет», «Драйв» и другие сервисы «Яндекса».#новости #яндексgo
Считаю, за такую наклейку рост тарифов на такси должен быть минимум х2, она вон какая динамичная
Да они как-то и без этого с этим неплохо справлялись)
Мне не нравился их старый логотип. Он был какой-то…незавершенный. Как будто взяли кусочек, уголок от какой-то более крупной плашки.
Новый логотип мне не нравится еще больше. Что он означает? Буква G гонится за буквой O? Почему у G обрезали жопу? Почему опять латиница, а не кириллица?
В общем теорема Эскобара. Ребрендинг говна на говно
Выше скинули вариант с кириллицей «Яндекс Погнали», смотрится еще хуже.
Она не гонится, она падает, что символизирует приближающийся крах гиганта. Так Яндекс себя сравнивает с великой Римской империей. Неустойчивое положения как символ нестабильности вечно растущего индекса цен отображенного через абсурд и аллегорию. Очевидно же!
Отсылка к великим.
И правда, вот полная версия: