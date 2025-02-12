«Яндекс» обновил главную страницу поиска — убрал жёлтый цвет и перенёс логотип в поисковую строку

Обновление уже доступно всем пользователям. Дизайн страницы ya.ru изменился как в десктопной, так и в мобильной версии, сообщила компания. Он стал «минималистичнее»: в оформлении теперь используются только три цвета — серый, белый и красный.Поисковая строка стала «лаконичнее» и лишилась жёлтой обводки. Иконки прогноза погоды и курсов валют стали унифицированными, а логотип «переехал» из левого верхнего угла в поисковую строку. Источник: «Яндекс»Как было до. Источник: «Яндекс»Как выглядят главные страницы у других поисковиковГлавная Google. Скриншот vc.ruГлавная Bing. Скриншот vc.ruГлавная Yahoo. Скриншот vc.ruГлавная Perplexity. Скриншот vc.ru#новости #яндекс
«лаконичнее»
А если по делу, то каждый их редизайн стартует по-гугловски, а заканчивается всё яху-стайлом, только вместо новостей реклама.
Тут хоть кнопка Закрыть есть, прогресс!)
Обычно у них в худших традициях бесплатных мобильных приложений, окно без кнопки закрытия и надо 10 секунд ждать пока крестик появится
Еще есть это.
Четко!
Каждый раз пользуясь Яндексом испытываю беспокойство. Со всеми этими редиректами через sso. и попапами с блэк паттернами
Без адблока: