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Евгения Евсеева
Дизайн

«Яндекс» обновил главную страницу поиска — убрал жёлтый цвет и перенёс логотип в поисковую строку

Обновление уже доступно всем пользователям.

  • Дизайн страницы ya.ru изменился как в десктопной, так и в мобильной версии, сообщила компания. Он стал «минималистичнее»: в оформлении теперь используются только три цвета — серый, белый и красный.

  • Поисковая строка стала «лаконичнее» и лишилась жёлтой обводки. Иконки прогноза погоды и курсов валют стали унифицированными, а логотип «переехал» из левого верхнего угла в поисковую строку.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
Как было до. Источник: «Яндекс»
Как было до. Источник: «Яндекс»

Как выглядят главные страницы у других поисковиков

Главная Google. Скриншот vc.ru
Главная Google. Скриншот vc.ru
Главная Bing. Скриншот vc.ru
Главная Bing. Скриншот vc.ru
Главная Yahoo. Скриншот vc.ru
Главная Yahoo. Скриншот vc.ru
Главная Perplexity. Скриншот vc.ru
Главная Perplexity. Скриншот vc.ru

#новости #яндекс

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1
8
2
65 комментариев
Филипп Гаврилов

«лаконичнее»

28
19
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Филипп Гаврилов

А если по делу, то каждый их редизайн стартует по-гугловски, а заканчивается всё яху-стайлом, только вместо новостей реклама.

21
1
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June Limbs

Тут хоть кнопка Закрыть есть, прогресс!)
Обычно у них в худших традициях бесплатных мобильных приложений, окно без кнопки закрытия и надо 10 секунд ждать пока крестик появится

8
1
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user

Еще есть это.

6
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Виктор Блум

Четко!

5
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Арсений Ахмадуллин

Каждый раз пользуясь Яндексом испытываю беспокойство. Со всеми этими редиректами через sso. и попапами с блэк паттернами

1
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Дойная Корова

Без адблока:

11
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