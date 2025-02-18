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Артур Томилко
Дизайн

Группа Realweb объявила о смене названия на RW+

Ребрендинг отражает переход к новому этапу развития бизнеса, который расширился за счёт сделок по слиянию и запуска новых направлений, говорят в компании.

Новый логотип компании
Новый логотип компании
  • Новый бренд сохраняет «преемственность истории» бизнеса и подчеркивает ключевые ценности: «открытость, фокус на партнёрства и дух предпринимательства».
  • Символ «+» в названии указывает на «дополнительную ценность», которую создают для клиентов продукты группы, пояснила глава RW+ Олеся Ромодина.
  • Рекламное агенство Realweb работает с 1998 года. В 2019-м на базе него сформировалу группу компаний, предоставляющих комплекс услуг в области цифрового маркетинга и рекламы.
  • Сейчас в группу входят также рекрутинговое агентство RealHR, платформа профессионального роста Epic Growth, разработчик программного обеспечения Realweb Tech, разработчик аналитических сервисов для маркетологов DataGo и маркетплейс рекламных услуг Centra.
Старый логотип компании 
Старый логотип компании 

#новости #realweb

3
1
15 комментариев
Валька Терешкова

DVD-RW+

11
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Daks Xenos

Типа ""реакция Вассермана" положительна? Может маркетологам стоит задуматься о том, как их могут троллить в будущем?

7
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Mansur Khairullin

Реально первая мысль про положительный сифилис.

1
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Андрей Комягин

снял с языка. неграмотность дизайнеров и маркетологов вылилась боком

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Сергей Сергеев

Скока платят эти ноунеймы чтоб с такой скучной новостью оказаться на главной

3
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Филипп Гаврилов

Достаточно купить подписку

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Покушай булочек

Так все узнали, что Realweb еще существует

2
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