Группа Realweb объявила о смене названия на RW+

Ребрендинг отражает переход к новому этапу развития бизнеса, который расширился за счёт сделок по слиянию и запуска новых направлений, говорят в компании.Новый логотип компанииНовый бренд сохраняет «преемственность истории» бизнеса и подчеркивает ключевые ценности: «открытость, фокус на партнёрства и дух предпринимательства».Символ «+» в названии указывает на «дополнительную ценность», которую создают для клиентов продукты группы, пояснила глава RW+ Олеся Ромодина.Рекламное агенство Realweb работает с 1998 года. В 2019-м на базе него сформировалу группу компаний, предоставляющих комплекс услуг в области цифрового маркетинга и рекламы.Сейчас в группу входят также рекрутинговое агентство RealHR, платформа профессионального роста Epic Growth, разработчик программного обеспечения Realweb Tech, разработчик аналитических сервисов для маркетологов DataGo и маркетплейс рекламных услуг Centra.Старый логотип компании #новости #realweb
DVD-RW+
Типа ""реакция Вассермана" положительна? Может маркетологам стоит задуматься о том, как их могут троллить в будущем?
Реально первая мысль про положительный сифилис.
снял с языка. неграмотность дизайнеров и маркетологов вылилась боком
Скока платят эти ноунеймы чтоб с такой скучной новостью оказаться на главной
Достаточно купить подписку
Так все узнали, что Realweb еще существует