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Евгения Евсеева
Дизайн

«Делимобиль» провёл «ребрендинг»: обновил визуальный стиль, но менять логотип сильно не стал

Однако сменил дизайн оклейки машин — название компании на ней пишется в две строки.

Источник здесь и далее: «Делимобиль»
Источник здесь и далее: «Делимобиль»
  • «Делимобиль» решил обновить визуальный дизайн и объединить новые бизнес-юниты под «одним брендом и стилевыми решениями».
  • Это «Купимобиль» — в нём можно выкупить машины из парка сервиса, и «Делисервис» — объединяет управление автопарком и автомобильные сервисные услуги.
«Делимобиль» провёл «ребрендинг»: обновил визуальный стиль, но менять логотип сильно не стал
  • Изменился дизайн оклейки машин: она «лаконичная», логотип занимает две линии, полоса стала полностью «аквамариновой» и более широкой. Добавился новый цвет в айдентике — иссиня-чёрный.
«Делимобиль» провёл «ребрендинг»: обновил визуальный стиль, но менять логотип сильно не стал
  • Новый бренд-слоган сервиса: «Ты у руля», он пришёл на смену «Тебе водить».
«Делимобиль» провёл «ребрендинг»: обновил визуальный стиль, но менять логотип сильно не стал
  • Основная цель «ребрендинга» — показать, что компания «вышла за рамки оператора каршеринга» и развивает и другие направления. Меняться айдентика будет с 21 апреля 2025 года.

#новости #делимобиль

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