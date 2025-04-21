«Делимобиль» провёл «ребрендинг»: обновил визуальный стиль, но менять логотип сильно не стал

Однако сменил дизайн оклейки машин — название компании на ней пишется в две строки.Источник здесь и далее: «Делимобиль»«Делимобиль» решил обновить визуальный дизайн и объединить новые бизнес-юниты под «одним брендом и стилевыми решениями».Это «Купимобиль» — в нём можно выкупить машины из парка сервиса, и «Делисервис» — объединяет управление автопарком и автомобильные сервисные услуги.Изменился дизайн оклейки машин: она «лаконичная», логотип занимает две линии, полоса стала полностью «аквамариновой» и более широкой. Добавился новый цвет в айдентике — иссиня-чёрный.Новый бренд-слоган сервиса: «Ты у руля», он пришёл на смену «Тебе водить».Основная цель «ребрендинга» — показать, что компания «вышла за рамки оператора каршеринга» и развивает и другие направления. Меняться айдентика будет с 21 апреля 2025 года.#новости #делимобиль