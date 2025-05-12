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Артур Томилко
Дизайн

Google впервые за десять лет обновила логотип — отдельные цветовые секции заменили на градиент

Новая иконка появилась в приложении «Google Поиск» для iOS.

Старый логотип
Новый логотип
  • На изменения обратило внимание 9to5Google. Последний раз Google обновляла логотип в 2015 году — заменила строчную букву “g” на заглавную “G”, которая поделена на четыре цветовых сегмента: красный, жёлтый, зелёный и синий.
  • Теперь компания заменила отдельные цветовые секции на градиент, а также немного изменила оттенки.
  • Официально Google не объявляла об изменениях, поэтому неизвестно, поменяются ли логотипы других продуктов компании — например, браузера Chrome или «Карт».
  • Пока иконка с обновлённой буквой “G” появилась только в последней версии приложения «Google Поиск» для iOS, указывает издание.

#новости #google

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