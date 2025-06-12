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Ася Карпова
Дизайн

Агентство Atlas представило концепт нового российского паспорта, который «в ближайшее время» обсудит с Госдумой

Он объединяет функции внутреннего и заграничного паспортов.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fatlasonair%2F3305&postId=2040501" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Atlas</a>
Источник: Atlas
  • Раздел внутреннего паспорта не предполагает проставление штампов. На ID-странице расположен QR-код, с помощью которого можно будет посмотреть семейное положение, адрес регистрации и медицинскую информацию, включая группу крови, аллергии и хронические заболевания.
Источник: Rozetked
Источник: Rozetked
  • Остальные страницы оформлены с отсылками к достопримечательностям. На некоторых изображены пейзажи и портреты культурных деятелей, учёных и космонавтов.
Источник: Rozetked
Агентство Atlas представило концепт нового российского паспорта, который «в ближайшее время» обсудит с Госдумой
Агентство Atlas представило концепт нового российского паспорта, который «в ближайшее время» обсудит с Госдумой
Агентство Atlas представило концепт нового российского паспорта, который «в ближайшее время» обсудит с Госдумой
  • Как сообщило коммуникационное агентство Atlas «Коду Дурова», «в ближайшее время» с Комитетом Госдумы обсудят «перспективы законодательной доработки, возможные пути внедрения и механизмы распространения» паспорта.
  • Сейчас на сайте проекта указано, что это не форма удостоверения личности, а сувенирная продукция.

#новости

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