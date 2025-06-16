МВД заявило, что не разрабатывает новый дизайн российского паспорта

Накануне его концепт представило агентство Atlas.Источник: AtlasОб этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о новом дизайне паспорта — но МВД или другие федеральные органы его не разрабатывали, также в ведомство не поступали никакие законодательные инициативы по этому поводу.При этом Волк отметила, что министерство «прорабатывает вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты»Речь о концепте PR-агентства Atlas, которое показало его 12 июня 2025 года. Паспорт в нём — синего цвета, есть QR-код, содержащий информацию о регистрации, семейном положении и состоянии здоровья владельца.Atlas собиралось обсудить с Госдумой «перспективы законодательной доработки, возможные пути внедрения и механизмы распространения» паспорта, но отмечали, что это «развлекательная продукция».#новости