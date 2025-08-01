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Данила Бычков
Дизайн

Google разработала шрифт для программистов Google Sans Code — символы в нём «очень легко читаются»

Он появится в Gemini и Android Studio, и доступен для скачивания.

Источник: Google Design
  • Google Sans Code сочетает «геометрическую точность с ноткой каллиграфической изящности», говорится в релизе компании.
  • Google отмечает, что шрифт «очень легко читается» — даже при «крошечных» размерах в редакторе кода. При создании Google Sans Code дизайнеры компании вдохновлялись «ренессансными» формами букв типографа Людовико Вичентино дельи Арриги.
Источник: Google Design
  • Компания уделила особое внимание символам i, l и 1, чтобы «исключить двусмысленность» при маленьких размерах шрифта и обеспечить читаемость каждой строки кода.
  • Google Sans Code появится в Gemini и Android Studio. Также шрифт может скачать любой желающий для работы над собственными проектами.
Источник: Google Design

#новости #google

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