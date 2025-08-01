Google разработала шрифт для программистов Google Sans Code — символы в нём «очень легко читаются»

Он появится в Gemini и Android Studio, и доступен для скачивания.Источник: Google DesignGoogle Sans Code сочетает «геометрическую точность с ноткой каллиграфической изящности», говорится в релизе компании.Google отмечает, что шрифт «очень легко читается» — даже при «крошечных» размерах в редакторе кода. При создании Google Sans Code дизайнеры компании вдохновлялись «ренессансными» формами букв типографа Людовико Вичентино дельи Арриги. Источник: Google DesignКомпания уделила особое внимание символам i, l и 1, чтобы «исключить двусмысленность» при маленьких размерах шрифта и обеспечить читаемость каждой строки кода.Google Sans Code появится в Gemini и Android Studio. Также шрифт может скачать любой желающий для работы над собственными проектами. Источник: Google Design#новости #google