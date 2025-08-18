Умер Джо Карофф — автор логотипа «007» для фильмов про Джеймса Бонда

18 августа 2025 года графическому дизайнеру исполнилось бы 104 года.Джо Карофф в 2021 году. Источник: Michael Caroff / NYTДжо Карофф умер 17 августа 2025 года у себя дома на Манхэттене, пишет The New York Times со ссылкой на его сыновей Майкла и Питера.Как отмечает газета, дизайнер поучаствовал в создании более 300 постеров к фильмам — шрифтов и изображений. Среди них: «Вестсайдская история» Роберта Уайза и Джерома Роббинса (1961), «Манхэттен» Вуди Аллена (1979), «The Beatles: Вечер трудного дня» Ричарда Лестера (1964), «Кабаре» Боба Фосси (1972), «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи (1972) и другие.Одна из наиболее известных его работ — логотип «007» с очертанием пистолета для фильмов о Джеймсе Бонде.Источник: Tolga Akmen / Agence France-Presse / Getty ImagesВ 2006 году Карофф ушёл на пенсию и сосредоточился на живописи, пишет The Hollywood Reporter. В 2022 году вышел документальный фильм о дизайнере — “By Design: The Joe Caroff Story”.Газета отмечает, что, несмотря на широкую известность своих работ, дизайнер оставался в тени. Сам он признавался, что «никогда не придавал [им] большого значения»: «Это была работа, я хотел её сделать. И всегда соблюдал сроки».Логотип телеканала ABC для Олимпийских игр. Источник: designweek.co.uk#новости