В Figma добавили инструмент на базе Claude Code, который преобразует сгенерированный код в макет интерфейса

Figma сообщила, что добавила интеграцию с Claude Code от Anthropic и запустила инструмент, который позволяет преобразовывать сгенерированный код в редактируемые макеты.

Пользователи могут экспортировать в Figma код интерфейсов из ИИ-редактора кода от Anthropic. Он автоматически отобразится на холсте как готовый дизайн, который можно редактировать.

Инструмент позволит ускорить принятие решений и внесение изменений в продукты, а также эффективней контролировать все этапы разработки и варианты дизайна, считают в Figma.