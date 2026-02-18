Популярное
Артур Томилко
Дизайн

В Figma добавили инструмент на базе Claude Code, который преобразует сгенерированный код в макет интерфейса

Он отображается на холсте как готовый дизайн, который можно редактировать.

Источник: html.to.design

  • Figma сообщила, что добавила интеграцию с Claude Code от Anthropic и запустила инструмент, который позволяет преобразовывать сгенерированный код в редактируемые макеты.

  • Пользователи могут экспортировать в Figma код интерфейсов из ИИ-редактора кода от Anthropic. Он автоматически отобразится на холсте как готовый дизайн, который можно редактировать.

  • Инструмент позволит ускорить принятие решений и внесение изменений в продукты, а также эффективней контролировать все этапы разработки и варианты дизайна, считают в Figma.

  • Экспортировать код в Figma можно через сервис вайб-кодинга Figma Make или напрямую из Claude Code.

#новости #figma #claude

7
2
10 комментариев