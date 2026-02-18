В Figma добавили инструмент на базе Claude Code, который преобразует сгенерированный код в макет интерфейса

Он отображается на холсте как готовый дизайн, который можно редактировать.Источник: html.to.designFigma сообщила, что добавила интеграцию с Claude Code от Anthropic и запустила инструмент, который позволяет преобразовывать сгенерированный код в редактируемые макеты. Пользователи могут экспортировать в Figma код интерфейсов из ИИ-редактора кода от Anthropic. Он автоматически отобразится на холсте как готовый дизайн, который можно редактировать.Инструмент позволит ускорить принятие решений и внесение изменений в продукты, а также эффективней контролировать все этапы разработки и варианты дизайна, считают в Figma.Экспортировать код в Figma можно через сервис вайб-кодинга Figma Make или напрямую из Claude Code.#новости #figma #claude