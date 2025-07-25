Figma открыла доступ к сервису вайб-кодинга Figma Make для всех пользователей

Но для публикации приложений понадобится подписка. Компания представила сервис в мае 2024 года — он был доступен в бета-версии пользователям с подпиской Full Seat на все инструменты Figma. Теперь воспользоваться им могут все пользователи — но с ограничениями, пишет The Verge.Те, у кого есть бесплатный план, а также подписки Collab (от $3 до $5 в месяц в зависимости от тарифа — для личного пользования или коропоративного) и Dev (от $12 до $35), могут создавать приложения и редактировать их в черновиках, но для публикации понадобится полная подписка Full Seat (от $16 до $90).Инструмент работает на основе модели Claude 3.7 от Anthropic и может создавать прототипы и рабочие версии приложений на основе текстовых промптов или уже существующих проектов.Для создания приложения нужно ввести его описание — например, «музыкальный плеер с тёмной темой» или «приложение для отслеживания погоды».Источник: FigmaТакже компания планирует ввести систему кредитов, которые можно тратить на генерацию — их количество будет зависеть от уровня подписки. Сколько кредитов будут выдавать — пока не говорят. Но их можно будет докупать.#новости #figma