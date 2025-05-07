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Евгения Евсеева
AI

Figma представила ИИ-функции для создания сайтов и приложений

А также сервис для маркетологов и векторный редактор.

  • Figma на конференции Figma Config представила новые ИИ-функции, пишет The Verge.
  • Первый инструмент — Figma Sites, это конструктор для создания сайтов. В нём есть заранее настроенные макеты, блоки и шаблоны. Можно добавлять переходы, анимации и эффекты прокрутки.
  • Пока он доступен пользователям с подпиской в режиме бета-тестирования. Позже в него добавят генерацию кода при помощи ИИ и систему для управления контентом сайта.
Источник: Figma
Источник: Figma
  • Второй инструмент — это сервис «вайб-кодинга» Figma Make. Он умеет преобразовывать текст в код. Работает на основе модели Claude 3.7 от Anthropic и может создавать прототипы и рабочие версии приложений на основе описаний или уже существующих проектов.
  • Отдельные элементы можно редактировать вручную или настроить при помощи ИИ-подсказок. Инструмент доступен всем пользователям в бета-версии.
Источник: Figma
Источник: Figma
  • Третий инструмент — Figma Buzz для маркетологов. Он доступен в бета-версии всем пользователям. С ним дизайнеры могут создавать шаблоны и стили, которые маркетологи смогут использовать для создания электронных писем, постов в соцсетях, рекламы и другого.
  • В нём есть ИИ-функции — для генерации и редактирования изображения при помощи текстовых запросов.
Источник: Figma
Источник: Figma
  • Последний инструмент — Figma Draw. The Verge называет его «упрощённой версией Adobe Illustrator». Это редактор для векторных иллюстраций — в нём есть кисти, текстуры и функции для создания и корректировки изображений и логотипов. Он доступен пользователям с подпиской.
Источник: Figma
Источник: Figma

#новости #figma

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