Полина Лааксо
Дизайн

«В центре внимания — не диагноз и не устройство, а человек и его возможности»: «Моторика» объявила о ребрендинге

Она обновила айдентику и слоган.

Источник здесь и далее: «Моторика»
  • «Моторика» начинала в 2015 году с разработки протезов верхних конечностей для взрослых и детей. На 2026 год также выпускает инвалидные коляски и реабилитационные изделия, занимается нейротехнологиями для терапии неврологических заболеваний и готовит специалистов в области протезирования и ассистивных технологий — помимо прочего.
  • Обновлённый визуальный и коммуникационный стиль придумали с агентством Linii, рассказали vc.ru в «Моторике». Он «отражает эволюцию компании».

Ребрендинг подчеркивает ключевое предназначение: объединять людей и технологии, чтобы каждый мог почувствовать себя в полном контакте с жизнью. В центре внимания — не диагноз и не устройство, а человек и его возможности.

Эта идея легла в основу обновлённого слогана «Двигаться. Чувствовать. Жить», который отражает последовательную логику взаимодействия человека и технологий: движение как восстановление и расширение физической свободы, чувство как возвращение контроля и сенсорного опыта и жизнь как полноценная вовлечённость без ограничений.

Трансформация визуального стиля
Сверху — было. Снизу — стало
  • В основу обновлённой визуальной системы легла дуга — форма, «отсылающая к пластике тела». По словам компании, «локоть, кисть, сустав — траектория их движения строится на дугах, окружностях и амплитудах».
  • Фирменный зелёный оттенок сделали ярче. Белый и серый добавили для «ощущения чистоты и точности».
  • В визуальном языке решили использовать «меньше абстрактной футуристичности» и сделать упор на «связь с реальным телом и движением», в том числе чтобы «быть ближе к пользователю, яснее формулировать ценность продуктов и выстраивать более прочную эмоциональную связь с брендом».
  • «Моторику» основали инженеры-робототехники Илья Чех и Василий Хлебников. С момента запуска компания, по её же словам, выпустила больше 10 тысяч протезов и поставила их более чем в 15 стран.
  • Она занимает больше 40% российского рынка протезов верхних конечностей и с 2019 года привлекла свыше 1,3 млрд рублей инвестиций.
  • Выручка по итогам 2025 года выросла на 70% год к году, составив 7,1 млрд рублей. Чистая прибыль — 1,3 млрд рублей, что на 21% меньше год к году.
  • Её снижение связали в том числе с падением операционной прибыли, вызванным ростом расходов, разовым убытком от переоценки одного из отложенных вознаграждений, а также повышением налога на прибыль в России.

#новости #моторика

