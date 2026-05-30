Полина Лааксо
Дизайн

Некоторые пользователи из России пожаловались на проблемы с доступом к Figma

Пишут, что с российских IP-адресов не запускается ни приложение, ни сайт.

Источник: Figma
  • Количество жалоб на работу Figma на detector404.ru превысило 2300 за сутки и 120 за последний час.
  • В комментариях отмечают, что проблемы возникли как минимум вечером 29 мая 2026 года. Кто-то из пользователей видит «белый экран». Некоторые получили системные ошибки с предложением обновить страницу, а также проверить статусы на стороне Figma.
  • У редактора vc.ru в 11:56 мск сайт открывался, к 12:30 перестал, но к моменту публикации заметки заработал снова. Справочный сайт help.figma.com то открывается при российском IP-адресе, то нет.
  • По данным самой Figma на 12:52 мск, все сервисы работают в штатном режиме. Инцидентов в период с 16 мая не было. На downdetector.com жалоб на сбои нет.
Скриншот vc.ru
  • Роскомнадзор комментариев пока не давал.
У вас работает Figma c российского IP-адреса?
Да
Нет
То открывается, то нет
Нет голосовАнонимный

