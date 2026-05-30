Пишут, что с российских IP-адресов не запускается ни приложение, ни сайт.Источник: FigmaКоличество жалоб на работу Figma на detector404.ru превысило 2300 за сутки и 120 за последний час.В комментариях отмечают, что проблемы возникли как минимум вечером 29 мая 2026 года. Кто-то из пользователей видит «белый экран». Некоторые получили системные ошибки с предложением обновить страницу, а также проверить статусы на стороне Figma.У редактора vc.ru в 11:56 мск сайт открывался, к 12:30 перестал, но к моменту публикации заметки заработал снова. Справочный сайт help.figma.com то открывается при российском IP-адресе, то нет.По данным самой Figma на 12:52 мск, все сервисы работают в штатном режиме. Инцидентов в период с 16 мая не было. На downdetector.com жалоб на сбои нет.Скриншот vc.ruРоскомнадзор комментариев пока не давал.У вас работает Figma c российского IP-адреса?ДаНетТо открывается, то нетНет голосовАнонимный#новости