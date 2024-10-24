Разработчики Linux исключили из числа ответственных за развитие ядра 11 связанных с Россией программистов

Решение объяснили «требованиями комплаенса». 18 октября один из главных разработчиков Linux Грег Кроа-Хартман разослал патч, который исключил из числа сопровождающих проект 11 человек, связанных с Россией, сообщило издание Phoronix. Большинство из них использовали адреса электронной почты на домене .ru.Меру объяснили «требованиями комплаенса», отметив, что статус разработчиков могут восстановить, если будет предоставлено «достаточно документов». По словам создателя Linux Линуса Торвальдса, решение связано с «санкциями против России».Среди тех, кто потерял статус мейнтейнеров (оценивающих изменения в коде ядра), оказались в том числе сотрудники SberDevices, «Открытых мобильных платформ» (ОМП, разработчик ОС «Аврора»), NetUp (выпускает платформы и оборудование для цифрового ТВ) и Metrotek (оборудования для систем связи), пишет «Ъ».В ОМП сообщили газете, что в работе над ядром Linux ориентируются на собственный форк (версию) и только потом отправляют наработки в основную международную ветку. Решение исключить российских разработчиков из числа мейнтейнеров в компании назвали «противоречащим принципам меритократии, которыми славится Linux».В NetUp заявили, что не знают о причинах решения, но уже «задали вопросы Грегу и Линусу Торвальдсу» и рассчитывают получить от них разъяснения «в ближайшее время». В других компаниях на вопросы «Ъ» не ответили. Исключение россиян из списка мейнтейнеров не помешает им предлагать изменения в основную ветку ядра Linux, но на правах обычных разработчиков, пояснил руководитель технологического центра исследования безопасности ядра Linux ИСП РАН Алексей Хорошилов. В других сообществах по разработке ПО с открытым исходным кодом пока подобного не происходит, говорят на рынке.12 сентября 2024 года вступили в силу санкции США, которые запрещают американским оказывать ряд ИТ-услуг пользователям и компаниям из России.#новости #linux
а если написали бы так как есть, то не было бы хайпового заголовка.
Разработчики ОС Linux исключили из числа ответственных за развитие ядра 11 сотрудников подсанкционных компаний из России
Ну Торвальдс сам набросил еще про «русско финскую» войну, так что тут все хороши.
Угу. Вопрос чисто в юридической плоскости.
На так же намекает тот факт, что исключили разработчиков только сейчас, а не в 22-ом году.
Там в одном из пакетов есть про то, что технологичным компаниям запрещено осуществлять поддержку или консультирование любых компаний, расположенных в России (не только тех, против кого введены адресные санкции). В Великобритании за это даже уголовная ответственность предусмотрена. Смущает немного то, что это требование введено давно, а многие западные конторы его просто игнорят годами, а потом вводят ограничения, будто им дали какое-то время на подготовку.
Теперь исключенные должны еще, как нынче у чиновников всех мастей водится, заявить, что гордятся этим: мол, персональные санкции — лучшее доказательство, что хорошо работаем, гойда там и вот это вот всё.
Более того, нет никакой ОС Линукс, есть ядро линукс.
ОС Дебиан, , убунту, и т д — никого не выгоняли.
«Разработчиков» Аврора правильно исключили. Ссаными тряпками бы ещё их отметелить.