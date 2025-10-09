Китайский производитель Deep представил робота DR02 — «первого» промышленного гуманоида с защитой от пыли и влаги

По словам компании, одна из главных проблем индустрии — слабая адаптация роботов к реальным условиям.Источник: XО характеристиках новинки Deep сообщает издание TechNode.Робот получился пыле- и водонепроницаемым — «первым среди промышленных гуманоидов», отмечает компания. Он работает при температурах от –20°C до +55°C, умеет анализировать окружающую обстановку и строить маршруты в реальном времени.Высота DR02 — 175 см. Он ходит со скоростью 1,5 м/с и может развить её до 4 м/с. Также робот умеет подниматься по ступеням высотой до 20 см, преодолевать уклоны до 20° и переносить грузы весом до 20 кг.По словам компании, DR02 подходит для выполнения разных задач — от операций на заводе до уличного патрулирования «при разных погодных условиях». Пока Deep не публиковала данные об энергопотреблении и длительности автономной работы, а также не озвучивала цену гуманоида.Предыдущая модель DR01 не защищена от влаги и пыли, но способна передвигаться по «неровной» местности и удерживать равновесие при нагрузке — с помощью анализа окружающей среды и самообучения. Оптовая цена робота начинается от $38,5 тысячи.#новости