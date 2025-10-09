Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Разработка

Китайский производитель Deep представил робота DR02 — «первого» промышленного гуманоида с защитой от пыли и влаги

По словам компании, одна из главных проблем индустрии — слабая адаптация роботов к реальным условиям.

Источник: X
  • О характеристиках новинки Deep сообщает издание TechNode.
  • Робот получился пыле- и водонепроницаемым — «первым среди промышленных гуманоидов», отмечает компания. Он работает при температурах от –20°C до +55°C, умеет анализировать окружающую обстановку и строить маршруты в реальном времени.
  • Высота DR02 — 175 см. Он ходит со скоростью 1,5 м/с и может развить её до 4 м/с. Также робот умеет подниматься по ступеням высотой до 20 см, преодолевать уклоны до 20° и переносить грузы весом до 20 кг.
  • По словам компании, DR02 подходит для выполнения разных задач — от операций на заводе до уличного патрулирования «при разных погодных условиях». Пока Deep не публиковала данные об энергопотреблении и длительности автономной работы, а также не озвучивала цену гуманоида.
  • Предыдущая модель DR01 не защищена от влаги и пыли, но способна передвигаться по «неровной» местности и удерживать равновесие при нагрузке — с помощью анализа окружающей среды и самообучения. Оптовая цена робота начинается от $38,5 тысячи.

#новости

6
1
36 комментариев