Артур Томилко
Разработка

Энтузиаст опубликовал на GitHub скрипт для отключения ИИ-функций в Windows 11

При необходимости их можно вернуть.

  • Пользователь GitHub с ником Zoicware опубликовал на платформе скрипт RemoveMicrosoftAI, с помощью которого в Windows 11 можно отключить ИИ-функции, в том числе недоступные из-за региональных ограничений. Внимание на него обратило издание Tom's Hardware.

  • Цель проекта — улучшение пользовательского опыта, конфиденциальности и безопасности, объяснил разработчик. Кроме того, часть функций работает в фоновом режиме и может потреблять системные ресурсы.

  • После запуска скрипта появляется окно со списком ИИ-инструментов и описанием их работы. Можно отключить все или выбрать конкретные.

#новости #windows

