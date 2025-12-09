Энтузиаст опубликовал на GitHub скрипт для отключения ИИ-функций в Windows 11

Цель проекта — улучшение пользовательского опыта, конфиденциальности и безопасности, объяснил разработчик. Кроме того, часть функций работает в фоновом режиме и может потреблять системные ресурсы.

После запуска скрипта появляется окно со списком ИИ-инструментов и описанием их работы. Можно отключить все или выбрать конкретные.