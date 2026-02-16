HeadHunter запустил программу поиска уязвимостей с вознаграждением до 500 тысяч рублей

До этого поиск уязвимостей в компании был организован в «приватном режиме». Открытую программу запустили на платформе Standoff Bug Bounty, рассказали в HeadHunter. Исследователи могут «проверить на прочность» основной сайт hh.ru, облачную CRM-систему для рекрутинга Talantix и профессиональную соцсеть «Сетка».За критические уязвимости компания заплатит до 500 тысяч рублей. За недостатки меньшей, «но всё ещё высокой степени опасности» вознаграждение составит до 250 тысяч рублей.До этого поиск уязвимостей в HeadHunter был организован в «приватном режиме». В частности, компания участвовала в закрытом мероприятии на Standoff Bug Bounty, по итогам которого выплатила «белым хакерам» более 920 тысяч рублей за выявленные находки.Платформа Standoff Bug Bounty работает с 2022 года. На ней опубликовано более 300 программ по поиску уязвимостей, общий объём выплаченных вознаграждений составляет больше 340 млн рублей. #новости #headhunter