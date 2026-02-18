Пользователи пожаловались на недоступность обновлений Linux и предположили, что это действия РКН — регулятор свою причастность отвергает

Ведомство сообщило Forbes, что не применяет ограничений к сервисам Linux.На сообщения в профильных чатах и в чате Минцифры обратил внимание в том числе «Хабр». Пользователи пишут, что не открывается сайт репозиториев исходных кодов ядра Linux — git.kernel.org, а также сайты с библиотеками, с курсами по Python и другие.По словам главы совета директоров «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») Алексея Смирнова, которые приводит Forbes, сайт проекта разработки ядра Linux был заблокирован, но блокировку уже сняли — «хотя, возможно, не везде».Замгендиректора «Ред Софт» («Ред ОС») Рустам Рустамов заявил изданию, что компания следит за доступностью ресурсов. Но обновления для организации размещены на собственных серверах внутри России, поэтому ситуация не влияет на пользователей.В «Группе Астра» (ОС Astra Linux) сказали, что «утверждать о наличии блокировки затруднительно»: работа разработчика базируется «исключительно на исходных кодах ядра, полученных из исследовательского центра, и никаких негативных последствий зафиксировано не было».#новости #linux