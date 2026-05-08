СМИ пишут, что пользователи в России жалуются на ограничения при работе с GitHub: что известно

Роскомнадзор заявил, что «доступ к ресурсам GitHub не ограничивается».8 мая 2026 года «Вёрстка» написала, что в России начали ограничивать доступ к GitHub. Издание ссылается на сервис OONI: по его данным, доступность платформы в стране начала снижаться 5 мая — тогда количество аномальных и неудачных подключений к сайту выросло до 17 против 140 удачных.6 мая показатель достиг 24 против 123, 7 мая — 27 против 157, 8 мая — 11 против 63. Для сравнения: по всем странам 5 мая было зафиксировано 34 аномальных и неудачных подключения против 1326 удачных, 6 мая — 34 и 1372, 7 мая — 37 и 1281. На 8 мая показатели составляют 10 и 678.5 мая пользователь «Хабра» написал, что Роскомнадзор «заблокировал несколько IP-адресов, использующихся в технических доменах», из-за чего при скачивании релизов могут быть проблемы. Канал CodeCamp подтвердил: GitHub «по факту может работать», но сложности могут возникнуть «при попытке что-то скачать».Канал «Нецифровая экономика» напоминает, что в апреле 2026 года с подобной проблемой столкнулись пользователи в Казахстане. Тогда же сам GitHub сообщал, что два последних инцидента с доступностью связаны с техработами.В реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора GitHub нет, но в нём — свыше 130 страниц сайта, отмечает «Вёрстка». 61 из них добавили с начала 2026-го.В RKS Global отметили в разговоре с изданием: пока сложно сказать, что именно происходит с инфраструктурой платформы. Среди теорий — начало «более активной блокировки подсетей разных CDN типа Fastly, из-за чего был задет GitHub в том числе».В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что «доступ к ресурсам GitHub не ограничивается».