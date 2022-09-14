У вас когда-нибудь возникала потребность поднять простое приложение для внутренней или публичной информации?

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Сегодня мы выпустили большое обновление и представили мировому сообществу наш движок CodeX Docs, который используется внутри команды уже больше года. В этом посте — немного подробностей о проекте.

Коротко о проекте

CodeX Docs — сервис для работы с заметками. Простая установка, открытый исходных код, никаких ограничений. Проект основан на редакторе Editor.js и использует лучшие инструменты его экосистемы.

История возникновения

Когда мы выпускали Editor.js, возникла необходимость где-то писать и размещать документацию для разработчиков по использованию и настройке редактора. Мы в CodeX часто создаем инструменты для своих нужд и сами пользуемся своими продуктами. Так получилось и в этот раз — было решено писать документацию к редактору с помощью самого редактора, попутно лишний раз тестируя его.

Наш следующий релиз — open-source трекер ошибок Hawk также нуждался в документации, и тоже получил собственную копию CodeX Docs.

В то же время, внутри команды всевозможные документы мы писали в разных местаx: Apple Notes, Dropbox Paper, Google Docs, Notion. В какой-то момент проблема отсутствия Single Source of Truth стала слишком очевидной. Мы подняли копию CodeX Docs для внутренней документации. И это оказалось крайне удобно. Теперь все доки хранятся на space.codex.so, который закрыт от внешних посетителей с помощью Cloudflare Access.

Проект показал себя удобным и простым. Пришло время поделиться им с мировым сообществом.

Функциональность

В основе — редактор Editor.js, это наш крупный open-source проект, который недавно преодолел отметку в 20000 stars на GitHub.

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Вокруг редактора сложилось большое сообщество пользователей и разработчиков плагинов. Лучше инструменты, расширения и библиотеки собраны в коллекции Awesome Editorjs. Все вместе они составляют экосистему Editor.js.

CodeX Docs построен на базе лучших решений экосистемы. Это всевозможные блоки редактора, плагины для настройки блоков, инструменты инлайн-форматирования.

Для работы проекта не требуется разворачивание сложной инфраструктуры, даже внешней базы данных. Все документы хранятся в виде JSON-файлов в папке .db

Документы можно вкладывать друг в друга, формируя разделы в сайдбаре. Менять порядок тоже, разумеется, можно. Каждой странице присваивается красивый URL, основанный на заголовке — это удобно для пользователей и хорошо для поисковой оптимизации.

В проекте заложено еще много удобных функций. Но главное, что код полностью открыт и каждый может предложить идею для улучшения или прислать готовое решение.

Сценарии использования

Проект получился удобным и полезным. Он может вам пригодиться если вам нужен проект для хранения:

внутренней документации команды

публичных инструкций и гайдов

персональных заметок

Возможно, этим юзкейсы не ограничиваются.

Демо

Мы создали Demo Docs, где можно потестировать все «в движении». Контент там очищается каждые несколько минут.