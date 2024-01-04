Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт Статьи редакции
Ему было 89 лет.
- О смерти Никлауса Вирта сообщил в X учёный, создатель языка программирования Эйфель Бертран Мейер. По данным iTWire, Вирт умер в своём доме в окружении родных 1 января 2024 года.
- Вирт получил степень доктора электротехники в области компьютерных наук в 1963 году. После он четыре года был доцентом на факультете компьютерных наук Стэнфордского университета, с 1967 по 1999 год — профессором информатики в Федеральном институте технологии в Цюрихе (ETH Zurich). За время преподавания он дважды брал отпуска на год для работы в научно-исследовательском подразделении Xerox PARC.
- В 1970 году Никлаус Вирт создал язык программирования Pascal, также он автор языков Euler, PL360, ALGOL W, Modula и Oberon. В 1984-м учёный стал лауреатом самой престижной премии в области информатики — премии Тьюринга.
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Комментарий удален модератором
Нет, это из-за нездоровых сексуальных влечений
Я бы на твоём месте этим не гордился
Не, из-за запятой
Откровенно
О да вы дальше ворда с поверпоинтом ушли вундеркинды
Откуда фотку спёр сознавайся? С мамбы?
хаха) меня тоже
по переписке? ;)
.
Хороший был мужик...
Комментарий удален модератором
Земля пухом. Очень жаль, но время не щадит никого. Классический Pascal, TurboPascal, Object Pascal (далее Delphi) это наша молодость.
у меня до сих пор TP7 установлен и старые проекты из 1996 года даже сейчас компилятся и работают
Пердь это всё. У нас молодость была на Си и асме, нахрен этот паскаль кому уссался.
Главное оставить полезный след после себя!
Только это уже Андерс Хейлсберг. Вирт - это Паскаль, Модула и Оберон.
Земля пухом. это да мы еще в школе его изучали
да были времена однако
Спасибо за счастливое детство!
Тут уже вспоминают на Паскале:
https://onlinegdb.com/KtzAEpJ09
Press “F” to pay respect 🫡
Комментарий удален модератором
Да, да, все правильные пацаны с 70-х только на питоне и яве кодили... Ой, тогда же их не существовало.
В 1970 году ничего лучшего для обучения программированию не было.
Новые языки появлялись каждый месяц, но Паскаль буквально взорвал академическое сообщество и в мгновенно (по меркам семидесятых годов прошлого века) распространился среди студентов и преподавателей университетов.
А особенно революционной выглядела идея Pascal-машины (P-машины) с промежуточным P-кодом, чтобы переносить Pascal на разные платформы.
В дальнейшем Джеймс Гослинг использовал концепцию P-машины при разработке Java и JVM.
Не бывает кривых языков программирования. Бывают криворукие говнокодеры.
Язык был для своего времени отличный. Для обучения алгоритмам тоже прекрасен.
Иди и создай свой , нашёлся тоже
Все меньше захожу на VC после того как убрали кнопку скачать комментарий. Соевые лузеры. Лучше reddit'a ещё ничего не придумали.
на чём кодит не имбецил?
Да будет тебе известно, что Вирт помимо Паскаля придумал кучу всего. Если не ошибаюсь, Оберон именно его разработка. Помимо этого он внёс огромный вклад в теорию компиляторов и без него многие современные языки не существовали бы.
Чем кривой-то? :)
Пиздец ты еблан.
Он лучше Бейсика и си подходит для обучения программированию.
Комментарий удален модератором
вы читали в статье года? удивительно что и такой придумал кто то
Жалко когда талантливые люди уходят.
Так рано
Конечно жалко, но он ушёл получается еще при жизни, аж в далкеом 2000 году вышел на пенсию, и после этого насколько знаю никак не участвовал в айти, не развивал индустрию. То есть, как профессионал он умер 24 года назад, а как обычный человек — пару дней назад.
Ну что сказать, всему своё время, главное что талантливые оставляют за собой след 👣
Вот так встреча! Мужчина, благодаря вам у меня единственная 3 в аттестате, по информатике!!!!
Не благодаря ему, а благодаря тому, что ты тупой.
Ну, хоть что-то получилось сдать! 👍
До сих пор пишу код на Pascal. Сейчас Free Pascal. Основной источник дохода уже 24 года подряд.Спасибо за отличный язык, сэр Вирт.
Боюсь спросить, что
В банкинге?
Нейронет ? Если что, без обид
Из за него я ебал студенток педфака
Некролог на виси, тут вроде не по понятиям такое.
Ну почему, например некролог Стива Джобса тут был бы уместен, или Билла Гейтса, но Вирт каким боком к стартапам, инвестициям или хотя бы деньгам (он вообще заработал хоть что-то на Паскале?) — непонятно. Всё-таки тут вам не Хабр.
ты тут новичок что ли? Всегда некрологи тут были
Не любил язык Паскаль , но "Press F to pay respects" ....
Виси превращается в тэжэ
Радоваться или грустить - хуй знает
Привет
Великий человек. Дал миру больше, чем какая нибудь поп дива, но по телеку не будут крутить передачи о нем
Ну лучше же покрутить поп диву,она то больше радости принесет
Че бубнить то
Первый мой язык программирования. Ностальгия...
Да, классика детства
program lifeInEarth;
var age: integers;
begin
end.
Сегодняшние программисты высокоуровневых языков, которые начинали с Pascal и Basic создают нам жирные не оптимизированные программы и игры.
Жаль, что в учебных заведениях начинают изучать языки программирования не с ассемблера – он основа, даёт понимание, как работает процессор, что такое регистры и стек, как эффективно и оптимально писать код.
После ассемблера нужно учить JavaScript, потому что это ассемблер для Веба, потом уже остальные языки.
Ассемблер вовсе не учит как оптимально писать код. Оптимизирующий компилятор сейчас генерит такой код что только мегаэксперт в архитектуре проца сможет на асме написать лучше - везде же SIMD и предсказание ветвлений - моск сломаешь держать это в голове чтобы на ассемблере писать.
На C тогда уж.
жирные и неоптимизированные программы - из за того что их пишут копипастом аутсорсинговые "программисты", которых наняли эффективные совы за два ореха. а "начинать с ассемблера" это из разряда купить советские жигули и с ними мучаться, ошибочно полагая что учишься ездить
Так толсто, что аж тонко. 😁
Звучит как про погода экстремизма среди молодежи
Суп тоже варите с Жиров белков и углеводов? Смысл использовать сложные продукты?
После Паскаля все остальные языки непонятные. Ну ладно, Бейсик ещё куда ни шло
Обожал Бейсик, точнее КуБейсик, за единственную фичу, недоступную до некоторый поры. В нём было отдельное окно для функций и процедур. Обосраться как удобно было.
это BrainFuck непонятный или Haskel?
Паскаль головного мозга :)) но это конечно от препода зависит, т.к. в 90х уже был сравнительно доступен ObjectPascal.
Хорошо, что не имеет смысла на нем писать и он не помешает остальным стать понятными.
Хорошая смерть у него вышла, после НГ, в окружении семьи)
В 124 года было бы ещё чётче
Родись он чуть позже, другие языки могли быть. Но шаг в будущее для всех сделал, этого не отнять.
Да, полностью согласен. Вообще, школьная информатика и паскаль некоторых влюбил в программирование
🙏🙏🙏 спасибо MR.Pascal RIP 🙏🌍🙏
Когда начинаешь в школе учить язык программирования, через несколько лет выходит новый, так же было и с Паскалем, уже всё было на С, так то не плохой язык, довольно понятный. Печально, что уж...
На момент выхода Паскаля уже существовали СОТНИ других языков.
Паскаль в то время - лёгкий язык для обучения, как сейчас это Python.
Школьная информатика)
Самая важна, для начала любви
Та самая база
Всё равно, кто-то должен был написать Pascal.
Его звали Никлаус
end.
А вообще чем занимаются люди с 70 до 89? 19 лет лужайки стригут и спят у камина, или чем-то еще?
Путешествуют по миру, когда не болеют.
Любой круиз — это 65+
пытаются выжить ))
Греки плавают в море, негреки не плавают ибо не доживают
Самый лёгкий язык программирования кроме бейсика, помню на экспресс курсе в вузе изучил за две недели и это ещё не было windows 95. Забавно что для делфи мне понадобился только справочник и я написал свой поиск.
Дельфоооогл?
ну достаточно долго он конечно прожил, всем бы так жить
Сердца нет у того кто хейтит Паскаль!
жаль, люди не могут жить вечно , но этот человек однозначно вошел в историю
Никлаус, а не Николаус
program WirthLive
begin
end
даже гномы знают pascal
Жаль
F
F
Первые Windows написаны на Паскале
Спасибо за информацию
А вторые?
Да похую, умер и умер.
В школе учил турбо паскаль
земля пухом
Что тут скажешь, печально, когда уходят люди, которые оставили свой след в истории. Многие начинали писать коды по его книгам.
О Паскале вспоминают те, кто не знал Бейсик. Чушпаны.
Бейсик - это кастрированный Fortran?
Basic, Visual Basic, Pascal, Free Pascal, Delphi. Мало уже помню, но это было начало в программировании.
Pascal - молодость!
begin
end.
Спасибо за возможность технологического прогресса
Даже имя не осилили правильно написать
Эх, все мы в школе начинали с Паскаля, у кого то с этого языка программирования начался путь в IT
Помню этот язык программирования, тоже в школе проходили
Мороз, ты бежишь в школу.
Во внутреннем кармане две дискеты Вербатим.
На каждой одна и та же программа на Паскале. При этом по 2 раза, один в корневом и один в папке. Дискеты не самый надежный носитель.
Я не стал программистом, но программисты часто хвалят, что задачи им очень грамотно ставлю.
ну это просто интересно знать
спасибо паскалю и си, что отбили тягу к программированию
Пусть земля будет пухом! Хороший язык, я первым его учил. Он создавался специально для обучения студентов программированию, потому был легок в освоении.
R.I.P, думаю что много кто Паскаль учил
Земля кодингом