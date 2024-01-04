Разработка
Маша Цепелева

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт Статьи редакции

Ему было 89 лет.

Николаус Вирт
  • О смерти Никлауса Вирта сообщил в X учёный, создатель языка программирования Эйфель Бертран Мейер. По данным iTWire, Вирт умер в своём доме в окружении родных 1 января 2024 года.
  • Вирт получил степень доктора электротехники в области компьютерных наук в 1963 году. После он четыре года был доцентом на факультете компьютерных наук Стэнфордского университета, с 1967 по 1999 год — профессором информатики в Федеральном институте технологии в Цюрихе (ETH Zurich). За время преподавания он дважды брал отпуска на год для работы в научно-исследовательском подразделении Xerox PARC.
  • В 1970 году Никлаус Вирт создал язык программирования Pascal, также он автор языков Euler, PL360, ALGOL W, Modula и Oberon. В 1984-м учёный стал лауреатом самой престижной премии в области информатики — премии Тьюринга.

#новости

40K показов
16K открытий
0
329 комментариев
Написать комментарий...

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Миру мир

Нет, это из-за нездоровых сексуальных влечений

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Sergey and Natasha Shi

Я бы на твоём месте этим не гордился

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Не, из-за запятой

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
G.L.

Откровенно

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
fullstackoff

О да вы дальше ворда с поверпоинтом ушли вундеркинды

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Откуда фотку спёр сознавайся? С мамбы?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Мария Сидякова

хаха) меня тоже

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Maria Shu

по переписке? ;)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Иванов

.

Ответить
Развернуть ветку
Sokol

Хороший был мужик...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Асушник

Земля пухом. Очень жаль, но время не щадит никого. Классический Pascal, TurboPascal, Object Pascal (далее Delphi) это наша молодость.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

у меня до сих пор TP7 установлен и старые проекты из 1996 года даже сейчас компилятся и работают

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Иван Игольников

Пердь это всё. У нас молодость была на Си и асме, нахрен этот паскаль кому уссался.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Светлана Завацкая

Главное оставить полезный след после себя!

Ответить
Развернуть ветку
Labeling
TurboPascal, Object Pascal (далее Delphi)

Только это уже Андерс Хейлсберг. Вирт - это Паскаль, Модула и Оберон.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Валетов

Земля пухом. это да мы еще в школе его изучали

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Вергун

да были времена однако

Ответить
Развернуть ветку
Денис Сергеев

Спасибо за счастливое детство!

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Тут уже вспоминают на Паскале:

https://onlinegdb.com/KtzAEpJ09

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Невероятный Блондин

Press “F” to pay respect 🫡

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Максим Казань

Да, да, все правильные пацаны с 70-х только на питоне и яве кодили... Ой, тогда же их не существовало.

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
Denis Bystruev

В 1970 году ничего лучшего для обучения программированию не было.

Новые языки появлялись каждый месяц, но Паскаль буквально взорвал академическое сообщество и в мгновенно (по меркам семидесятых годов прошлого века) распространился среди студентов и преподавателей университетов.

А особенно революционной выглядела идея Pascal-машины (P-машины) с промежуточным P-кодом, чтобы переносить Pascal на разные платформы.

В дальнейшем Джеймс Гослинг использовал концепцию P-машины при разработке Java и JVM.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Yury Kornev

Не бывает кривых языков программирования. Бывают криворукие говнокодеры.
Язык был для своего времени отличный. Для обучения алгоритмам тоже прекрасен.

Ответить
Развернуть ветку
Robert47

Иди и создай свой , нашёлся тоже

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Радегаст Верижников

Все меньше захожу на VC после того как убрали кнопку скачать комментарий. Соевые лузеры. Лучше reddit'a ещё ничего не придумали.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Lmao

на чём кодит не имбецил?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Алекс

Да будет тебе известно, что Вирт помимо Паскаля придумал кучу всего. Если не ошибаюсь, Оберон именно его разработка. Помимо этого он внёс огромный вклад в теорию компиляторов и без него многие современные языки не существовали бы.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

Чем кривой-то? :)

Ответить
Развернуть ветку
Bo.G

Пиздец ты еблан.

Ответить
Развернуть ветку
Кочегар Бакланов

Он лучше Бейсика и си подходит для обучения программированию.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Konnon

вы читали в статье года? удивительно что и такой придумал кто то

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Жалко когда талантливые люди уходят.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Горбачёв

Так рано

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Весёлый творожник

Конечно жалко, но он ушёл получается еще при жизни, аж в далкеом 2000 году вышел на пенсию, и после этого насколько знаю никак не участвовал в айти, не развивал индустрию. То есть, как профессионал он умер 24 года назад, а как обычный человек — пару дней назад.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Светлана Завацкая

Ну что сказать, всему своё время, главное что талантливые оставляют за собой след 👣

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Yaroslav R.

Вот так встреча! Мужчина, благодаря вам у меня единственная 3 в аттестате, по информатике!!!!

Ответить
Развернуть ветку
GP

Не благодаря ему, а благодаря тому, что ты тупой.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Just a human
Ответить
Развернуть ветку
Рулон Абоев

Ну, хоть что-то получилось сдать! 👍

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Токарев

До сих пор пишу код на Pascal. Сейчас Free Pascal. Основной источник дохода уже 24 года подряд.Спасибо за отличный язык, сэр Вирт.

Ответить
Развернуть ветку
G.L.

Боюсь спросить, что

Ответить
Развернуть ветку
English with Phil - Lang&Tech

В банкинге?

Ответить
Развернуть ветку
21 комментарий
G.L.

Нейронет ? Если что, без обид

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Из за него я ебал студенток педфака

Ответить
Развернуть ветку
Beton

Некролог на виси, тут вроде не по понятиям такое.

Ответить
Развернуть ветку
Весёлый творожник

Ну почему, например некролог Стива Джобса тут был бы уместен, или Билла Гейтса, но Вирт каким боком к стартапам, инвестициям или хотя бы деньгам (он вообще заработал хоть что-то на Паскале?) — непонятно. Всё-таки тут вам не Хабр.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Sergey and Natasha Shi

ты тут новичок что ли? Всегда некрологи тут были

Ответить
Развернуть ветку
Robert47

Не любил язык Паскаль , но "Press F to pay respects" ....

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Виси превращается в тэжэ
Радоваться или грустить - хуй знает

Ответить
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Привет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Фанат Феникс Мари

Великий человек. Дал миру больше, чем какая нибудь поп дива, но по телеку не будут крутить передачи о нем

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Сурков

Ну лучше же покрутить поп диву,она то больше радости принесет

Ответить
Развернуть ветку
Вероника Котиева
Ответить
Развернуть ветку
Денис Фадеев

Че бубнить то

Ответить
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

Первый мой язык программирования. Ностальгия...

Ответить
Развернуть ветку
Денис Фадеев

Да, классика детства

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

program lifeInEarth;
var age: integers;
begin
end.

Ответить
Развернуть ветку
Георгий

Сегодняшние программисты высокоуровневых языков, которые начинали с Pascal и Basic создают нам жирные не оптимизированные программы и игры.
Жаль, что в учебных заведениях начинают изучать языки программирования не с ассемблера – он основа, даёт понимание, как работает процессор, что такое регистры и стек, как эффективно и оптимально писать код.
После ассемблера нужно учить JavaScript, потому что это ассемблер для Веба, потом уже остальные языки.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Novikov

Ассемблер вовсе не учит как оптимально писать код. Оптимизирующий компилятор сейчас генерит такой код что только мегаэксперт в архитектуре проца сможет на асме написать лучше - везде же SIMD и предсказание ветвлений - моск сломаешь держать это в голове чтобы на ассемблере писать.
На C тогда уж.

Ответить
Развернуть ветку
22 комментария
Nikolay Skidanov

жирные и неоптимизированные программы - из за того что их пишут копипастом аутсорсинговые "программисты", которых наняли эффективные совы за два ореха. а "начинать с ассемблера" это из разряда купить советские жигули и с ними мучаться, ошибочно полагая что учишься ездить

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
C. Steel
После ассемблера нужно учить JavaScript, потому что это ассемблер для Веба, потом уже остальные языки.

Так толсто, что аж тонко. 😁

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Алексей Горячев

Звучит как про погода экстремизма среди молодежи

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Суп тоже варите с Жиров белков и углеводов? Смысл использовать сложные продукты?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алексей Марков

После Паскаля все остальные языки непонятные. Ну ладно, Бейсик ещё куда ни шло

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Обожал Бейсик, точнее КуБейсик, за единственную фичу, недоступную до некоторый поры. В нём было отдельное окно для функций и процедур. Обосраться как удобно было.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Sergey and Natasha Shi

это BrainFuck непонятный или Haskel?

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Сергей Коновалов

Паскаль головного мозга :)) но это конечно от препода зависит, т.к. в 90х уже был сравнительно доступен ObjectPascal.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Pavel Petel

Хорошо, что не имеет смысла на нем писать и он не помешает остальным стать понятными.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Королёв

Хорошая смерть у него вышла, после НГ, в окружении семьи)

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

В 124 года было бы ещё чётче

Ответить
Развернуть ветку
Стереографика - чудо иллюзии

Родись он чуть позже, другие языки могли быть. Но шаг в будущее для всех сделал, этого не отнять.

Ответить
Развернуть ветку
Sёma Dråkx

Да, полностью согласен. Вообще, школьная информатика и паскаль некоторых влюбил в программирование

Ответить
Развернуть ветку
Alena Ducatt

🙏🙏🙏 спасибо MR.Pascal RIP 🙏🌍🙏

Ответить
Развернуть ветку
G.L.

Когда начинаешь в школе учить язык программирования, через несколько лет выходит новый, так же было и с Паскалем, уже всё было на С, так то не плохой язык, довольно понятный. Печально, что уж...

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

На момент выхода Паскаля уже существовали СОТНИ других языков.
Паскаль в то время - лёгкий язык для обучения, как сейчас это Python.

Ответить
Развернуть ветку
28 комментариев
Виталий Янов

Школьная информатика)

Ответить
Развернуть ветку
Sёma Dråkx

Самая важна, для начала любви

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Денис Фадеев

Та самая база

Ответить
Развернуть ветку
Стереографика - чудо иллюзии

Всё равно, кто-то должен был написать Pascal.

Ответить
Развернуть ветку
mekirile

Его звали Никлаус

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Твистер

end.

Ответить
Развернуть ветку
Samuel Jacson

А вообще чем занимаются люди с 70 до 89? 19 лет лужайки стригут и спят у камина, или чем-то еще?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Путешествуют по миру, когда не болеют.

Любой круиз — это 65+

Ответить
Развернуть ветку
Павел Михайлович

пытаются выжить ))

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Греки плавают в море, негреки не плавают ибо не доживают

Ответить
Развернуть ветку
Digg W

Самый лёгкий язык программирования кроме бейсика, помню на экспресс курсе в вузе изучил за две недели и это ещё не было windows 95. Забавно что для делфи мне понадобился только справочник и я написал свой поиск.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Дельфоооогл?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Войнов

ну достаточно долго он конечно прожил, всем бы так жить

Ответить
Развернуть ветку
Barone Rosso

Сердца нет у того кто хейтит Паскаль!

Ответить
Развернуть ветку
Aimee Korinek
Ответить
Развернуть ветку
Obi Van Goga

жаль, люди не могут жить вечно , но этот человек однозначно вошел в историю

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Brazgin

Никлаус, а не Николаус

Ответить
Развернуть ветку
Dwarf

program WirthLive
begin
end

Ответить
Развернуть ветку
Курильщик

даже гномы знают pascal

Ответить
Развернуть ветку
Саша Танов

Жаль

Ответить
Развернуть ветку
Радегаст Верижников

F

Ответить
Развернуть ветку
Just a human

F

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Иванов

Первые Windows написаны на Паскале

Ответить
Развернуть ветку
Денис Фадеев

Спасибо за информацию

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Горячев

А вторые?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
noname

Да похую, умер и умер.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Ролдугин

В школе учил турбо паскаль

Ответить
Развернуть ветку
Крипто Парень

земля пухом

Ответить
Развернуть ветку
Денис

Что тут скажешь, печально, когда уходят люди, которые оставили свой след в истории. Многие начинали писать коды по его книгам.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

О Паскале вспоминают те, кто не знал Бейсик. Чушпаны.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Krivtsov

Бейсик - это кастрированный Fortran?

Ответить
Развернуть ветку
Reset2023

Basic, Visual Basic, Pascal, Free Pascal, Delphi. Мало уже помню, но это было начало в программировании.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шусов

Pascal - молодость!

Ответить
Развернуть ветку
Anton Tonik

begin

end.

Ответить
Развернуть ветку
Sёma Dråkx

Спасибо за возможность технологического прогресса

Ответить
Развернуть ветку
M.G.

Даже имя не осилили правильно написать

Ответить
Развернуть ветку
Джон Уик

Эх, все мы в школе начинали с Паскаля, у кого то с этого языка программирования начался путь в IT

Ответить
Развернуть ветку
Вероника Воронина

Помню этот язык программирования, тоже в школе проходили

Ответить
Развернуть ветку
Иннокентий Фефилов

Мороз, ты бежишь в школу.
Во внутреннем кармане две дискеты Вербатим.
На каждой одна и та же программа на Паскале. При этом по 2 раза, один в корневом и один в папке. Дискеты не самый надежный носитель.

Я не стал программистом, но программисты часто хвалят, что задачи им очень грамотно ставлю.

Ответить
Развернуть ветку
Илларион Колесников

ну это просто интересно знать

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

спасибо паскалю и си, что отбили тягу к программированию

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Подольский

Пусть земля будет пухом! Хороший язык, я первым его учил. Он создавался специально для обучения студентов программированию, потому был легок в освоении.

Ответить
Развернуть ветку
Aron

R.I.P, думаю что много кто Паскаль учил

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Ермолов

Земля кодингом

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
326 комментариев
Раскрывать всегда
null