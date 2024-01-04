Умер создатель языка программирования Pascal Николаус Вирт Статьи редакции
Ему было 89 лет.
- О смерти Николауса Вирта сообщил в X учёный, создатель языка программирования Эйфель Бертран Мейер. По данным iTWire, Вирт умер в своём доме в окружении родных 1 января 2024 года.
- Вирт получил степень доктора электротехники в области компьютерных наук в 1963 году. После он четыре года был доцентом на факультете компьютерных наук Стэнфордского университета, с 1967 по 1999 год — профессором информатики в Федеральном институте технологии в Цюрихе (ETH Zurich). За время преподавания он дважды брал отпуска на год для работы в научно-исследовательском подразделении Xerox PARC.
- В 1970 году Николаус Вирт создал язык программирования Pascal, также он автор языков Euler, PL360, ALGOL W, Modula и Oberon. В 1984-м учёный стал лауреатом самой престижной премии в области информатики — премии Тьюринга.
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Некролог на виси, тут вроде не по понятиям такое.
Спасибо за счастливое детство!
Тут уже вспоминают на Паскале:
https://onlinegdb.com/KtzAEpJ09
Жалко когда талантливые люди уходят.
Хорошая смерть у него вышла, после НГ, в окружении семьи)
Press “F” to pay respect 🫡
За этот кривой язык только имбицилы его благодарят
Из-за него, меня ебал учитель по информатике 😥
Виси превращается в тэжэ
Радоваться или грустить - хуй знает