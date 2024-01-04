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Маша Цепелева

Умер создатель языка программирования Pascal Николаус Вирт Статьи редакции

Ему было 89 лет.

Николаус Вирт
  • О смерти Николауса Вирта сообщил в X учёный, создатель языка программирования Эйфель Бертран Мейер. По данным iTWire, Вирт умер в своём доме в окружении родных 1 января 2024 года.
  • Вирт получил степень доктора электротехники в области компьютерных наук в 1963 году. После он четыре года был доцентом на факультете компьютерных наук Стэнфордского университета, с 1967 по 1999 год — профессором информатики в Федеральном институте технологии в Цюрихе (ETH Zurich). За время преподавания он дважды брал отпуска на год для работы в научно-исследовательском подразделении Xerox PARC.
  • В 1970 году Николаус Вирт создал язык программирования Pascal, также он автор языков Euler, PL360, ALGOL W, Modula и Oberon. В 1984-м учёный стал лауреатом самой престижной премии в области информатики — премии Тьюринга.

#новости

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9 комментариев
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 Beton

Некролог на виси, тут вроде не по понятиям такое.

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Денис Сергеев

Спасибо за счастливое детство!

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Denis Bystruev

Тут уже вспоминают на Паскале:

https://onlinegdb.com/KtzAEpJ09

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Илья Попов

Жалко когда талантливые люди уходят.

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Владимир Королёв

Хорошая смерть у него вышла, после НГ, в окружении семьи)

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Невероятный Блондин

Press “F” to pay respect 🫡

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Vlad

За этот кривой язык только имбицилы его благодарят

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Защекан Системы

Из-за него, меня ебал учитель по информатике 😥

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Fred Han

Виси превращается в тэжэ
Радоваться или грустить - хуй знает

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6 комментариев
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