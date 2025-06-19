Семь ведущих вузов России подняли цены на обучение на 2025/2026 учебный год

В МФТИ на некоторых направлениях стоимость увеличилась на 60%, в МГУ и СПБГУ — 40%.«Ведомости» проанализировали популярные направления («информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент» и других) в десяти ведущих вузах России по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 год.Например, цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» выросла с 467 тысяч в 2024 году до 767 тысячи рублей в год в 2025 году.За этот же время на трёх программах Физтеха стоимость платного обучения увеличилась на 48%: «информатика и вычислительная техника» — до 767 тысячи рублей, «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» — до 893 тысячи рублей.В МГУ им. М. В. Ломоносова резко поднялись цены по программам «лечебное дело» — на 40%, до 734 тысячи рублей и «востоковедение и африканистика» — на 32%, до 620 тысяч рублей.В СПбГУ и РАНХиГС существенно выросли цены на программу «экономика» — на 41 и 30% до 472 тысяч и 570 тысяч рублей соответственно. В Финансовом университете выросла средняя цена года обучения по программам «информационная безопасность» — на 30% до 435 тысяч рублей и «реклама и связь с общественностью» — на 20% до 565 тысяч рублей.Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что платные программы вузов можно условно разделить на два типа: в одних цена выступает сигналом качества — это востребованные, дорогие и конкурентные направления; в других стоимость формируется исходя из издержек, а не инвестиционной привлекательности.В 2025 году в топ-10 учебных заведений агентство RAEX включило МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, СПбГУ, НИЯУ «МИФИ», НИУ «Высшая школа экономики», СПбПУ Петра Великого, РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве России.#новости