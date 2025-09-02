«Арнест упаковочные решения» предложит ежемесячную стипендию в 10 тысяч рублей для студентов технических специальностей

Победители получат именную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Её будут выплачивать ежемесячно в течение девяти месяцев учебного 2025-2026 года. Количество стипендий будет зависеть от отклика. По словам гендиректора компании Александра Исаева, «наиболее успешные участники» кроме стипендии в будущем получат возможность пройти оплачиваемую стажировку с перспективой трудоустройства.