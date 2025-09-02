Популярное
Таня Боброва
Образование

«Арнест упаковочные решения» предложит ежемесячную стипендию в 10 тысяч рублей для студентов технических специальностей

Чтобы её получить, нужно пройти отбор.

  • Производитель алюминиевой упаковки для напитков «Арнест упаковочные решения» запустил стипендиальную программу «Алюминариум: битва умов» для россиян старше 18 лет, которые учатся на технических специальностях. Подать заявку могут студенты всех курсов колледжей или 1-2 курсов вузов Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областей.
  • Отбор пройдёт в два этапа: с 1 по 28 сентября 2025 года — онлайн-тестирование и с 1 по 15 октября 2025 года — очное тестирование.
  • Для участия в первом туре студентам нужно зарегистрироваться в чат-боте @Aluminariumbot в Telegram и выполнить 12 заданий по математике и механике. Набравшие максимальное количество правильных ответов за минимальное время перейдут во второй тур. Победителей назовут 30 сентября.
  • Второй этап пройдёт на заводах компании во Всеволожске в Ленобласти, Аргаяше в Челябинской области и в Ульяновске. Победителями станут набравшие максимальное количество правильных ответов. Их объявят 31 октября 2025 года.

  • Победители получат именную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Её будут выплачивать ежемесячно в течение девяти месяцев учебного 2025-2026 года. Количество стипендий будет зависеть от отклика. По словам гендиректора компании Александра Исаева, «наиболее успешные участники» кроме стипендии в будущем получат возможность пройти оплачиваемую стажировку с перспективой трудоустройства.

#новости

3
15 комментариев