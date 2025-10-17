Популярное
Данила Бычков
Образование

Немецкий вуз отстранил неназванное число российских студентов ИТ-программ от ряда курсов из-за санкций

Им предложили выбрать альтернативные модули.

Источник: Universität Bonn
  • Речь идёт о магистерских программах «Кибербезопасность» и «Компьютерные науки» в Боннском университете, пишет DW со ссылкой на правозащитницу Геру Угрюмову. Точное количество отстранённых студентов неизвестно.
  • В пресс-службе вуза подтвердили информацию и объяснили решение законом о внешней торговле Германии и регламентами Совета ЕС. Они среди прочего вводят эмбарго на поставку в Россию некоторых «технологий», «программного обеспечения», а также на «оказание технической помощи» в ряде отраслей, поясняет издание.
  • При этом в университете отметили, что выступают «против любых форм дискриминации», а отстранённые студенты смогут выбрать другие модули и продолжить обучение.
  • По словам Угрюмовой, это первый подобный случай в Германии, но аналогичные происходили в Австрии, Швейцарии и Чехии. Правозащитница заявила, что намерена обратиться с жалобой на действия университета в немецкие регуляторные органы.

#новости

