Центральный университет и «Т-Технологии» открыли регистрацию на международную олимпиаду по промышленной разработке для старшеклассников PROD

Она впервые пройдёт на русском и английском языках. Фото «Т-Технологии» На олимпиаде школьники 8-11 классов смогут познакомиться с реальными бизнес-задачами от крупных компаний ИТ-компаний, изучить программные системы и автоматизацию бизнес-процессов, а также разработать собственные сервисы и приложения, рассказали в «Т-Технологиях».Регистрация продлится до 2 декабря 2025 года. Для участия не обязательно иметь глубокие навыки в программировании, достаточно логики и знания базовой программы по информатике, отмечают в компании.Олимпиада пройдёт в несколько этапов. На первом участники пройдут онлайн-тест на знание основ математики и программирования. На втором они должны будут выбрать одно или несколько направлений (фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, MLOps-инжиниринг) и решать задания. Заключительный этап предполагает разработку «небольшого проекта» по заданию организаторов.После него состоится командный тур, на котором участники смогут объединиться между собой для создания и защиты проектов. Он пройдёт на площадке в Московской области, питание и проживание оплатят организаторы.Победители олимпиады получат «фаст-трек для поступления и грант на обучение в Центральном университете до 100%», дополнительные баллы к ЕГЭ и скидку на обучение при поступлении на факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также упрощённый отбор на стажировку в «Т-Банк».#новости #тбанк