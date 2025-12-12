xAI договорилась с правительством Сальвадора о запуске образовательной программы для школьников на базе Grok

Её планируют внедрить более чем в 5000 школ по всей стране. Источник: xAIЭто будет «первая в мире» общенациональная образовательная программа на основе ИИ, говорится в заявлении xAI. В течение двух лет компания намерена внедрить чат-бот Grok в государственных школах Сальвадора, чтобы обеспечить персонализированное образование для более чем миллиона учеников.Инициатива направлена на создание учебной программы, которая будет адаптироваться под темп и предпочтения каждого студента.Глава xAI Илон Маск заявил, что интеграция Grok в школах позволит «передать ведущий ИИ в руки целого поколения».xAI в своём заявлении также отметила, что заинтересованные в совместных проектах правительства могут связаться с компанией по электронной почте.В 2021 году Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин законным платёжным средством. За счёт этого власти надеялись «оцифровать» местную экономику, меньше зависеть от доллара, избавиться от лишних комиссий за переводы и привлечь инвестиции.#новости #grok #xai