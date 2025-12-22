Центральный университет объявил о запуске бакалавриата для дизайнеров

До этого в вузе была магистерская программа по дизайну. Бакалавриат направлен на подготовку «интердисциплинарных» специалистов на стыке дизайна, технологий и бизнеса, рассказали в Центральном университете.Образовательная программа включает исследования, обучение лидерству, менеджменту, продуктовому и критическому мышлению, а также технологическим компетенциям. Обучение длится четыре года. Студенты будут изучать коммуникационный и графический, продуктовый и промышленный дизайн. Отдельное внимание уделят развитию «софт-навыков» — личностных качеств для адаптации к разным рабочим ситуациям и эффективной работы в команде. Программа также предполагает образовательные поездки по России и миру со специальными программами по исследованию «разных практик и контекстов». Для поступления нужно предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе и пройти творческий конкурс. Стоимость обучения в Центральном университете не назвали. Абитуриенты также могут принять участие в грантовом конкурсе, победители которого получат гранты на оплату до 100% стоимости обучения. «Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей— 30 фирм. Это частный вуз на основе STEM-модели с дипломами гособразца, который специализируется на математике и компьютерных науках. В июле университет получил бессрочную образовательную лицензию.#новости #центральныйуниверситет