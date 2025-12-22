Центральный университет объявил о запуске бакалавриата для дизайнеров

Бакалавриат направлен на подготовку «интердисциплинарных» специалистов на стыке дизайна, технологий и бизнеса, рассказали в Центральном университете.

Образовательная программа включает исследования, обучение лидерству, менеджменту, продуктовому и критическому мышлению, а также технологическим компетенциям. Обучение длится четыре года.

Студенты будут изучать коммуникационный и графический, продуктовый и промышленный дизайн. Отдельное внимание уделят развитию «софт-навыков» — личностных качеств для адаптации к разным рабочим ситуациям и эффективной работы в команде.

Программа также предполагает образовательные поездки по России и миру со специальными программами по исследованию «разных практик и контекстов».