Капитализация Tesla превысила $89 млрд — это больше, чем рыночная стоимость Ford и General Motors вместе взятых
Материал редакции
За последние три месяца акции Tesla выросли более чем вдвое.
8 января 2020 года акции Tesla подорожали на 5%, до $492 за штуку. Капитализация компании превысила $89 млрд — это больше, чем рыночная стоимость крупнейших американских автопроизводителей Ford и General Motors вместе взятых: их капитализация составила $37 млрд и $50 млрд соответственно, пишет Reuters.
За последние три месяца акции Tesla выросли более чем вдвое, отмечает агентство. Причина — сильная финансовая отчётность компании в третьем квартале 2019 года и открытие первого завода в Китае. По данным Refinitiv, которые приводит Reuters, большинство аналитиков (13) рекомендовало «продавать» акции, 11 — «покупать», а девять аналитиков дали нейтральную рекомендацию.
Несмотря на капитализацию, продажи Tesla отстают от «традиционных» автопроизводителей, пишет издание. В 2019 году GM и Ford поставили по 2 млн автомобилей только в США, тогда как поставки Tesla должны составить 367,5 тысяч электромобилей по всему миру.
По данным на 19:14 по мск, акции Tesla на Nasdaq подешевели на 0,68% и стоят около $488,8 за штуку. Капитализация компании составляет $87,7 млрд.
Владислав Романов
сколько раз орали «эксперты» — «ща закроется», но что-то всегда идет не так.
Вольдемар МортовВладислав
Максимов не эксперт )
Александр Привалов
Капитализация Tesla превысила $89 млрд
Хайпитализация скорее (без претензий на лавры Максимова)
Макс Козлов
Это всё из-за танца в Китае
Азат СалихьяновМакс
Скорее наоборот